В трех городах РК ожидается НМУ: кому стоит воздержаться от прогулок

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня, 23 ноября, ожидаются в трех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

23 ноября 2025 года в городах Алматы, Атырау и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

