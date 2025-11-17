Опасная погода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана на 18 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

18-19 ноября в области Жетысу ветер восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.



Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.



В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.



В области Абай ожидается ветер юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

18-19 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 18 ноября ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с, 19 ноября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области 15-20 м/с. В Таразе 18-19 ноября временами ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, в центре Костанайской области ожидается туман.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили информацию о том, какой будет погода в стране во вторник, 18 ноября 2025 года.

