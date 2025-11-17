Антициклон над Казахстаном: чего ждать 18 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили информацию о том, какой будет погода в стране во вторник, 18 ноября 2025 года. По данным метеорологов, антициклон охватит территорию Казахстана, обуславливая погоду без осадков, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному релизу, лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег).

Также отмечено, что по республике прогнозируются туманы, на севере, востоке, юго-востоке – усиление ветра.

Материал по теме Похолодание до -23°C ожидается в Казахстане

Немного ранее директор РГП "Казгидромет" Марина Шмидт рассказала о климатических изменениях в стране. По ее словам, изменения климата особенно видны в повышении температуры и в снижении скорости ветра.

Также мы рассказывали, что с 18 по 20 ноября 2025 года в Астане похолодает до -4°С, тогда как в Алматы и Шымкенте сохранится относительно теплая осенняя погода – до +15°С и +21°С соответственно.