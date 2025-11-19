#АЭС в Казахстане
Общество

Пожар в селе Алгабас: состояние пострадавших стабильно тяжелое

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:19 Фото: akorda.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 19 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в частном доме в селе Алгабас в Туркестанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день состояние пострадавших стабильно тяжелое.

"Три пациента. Одна пациентка 18 лет – девочка на искусственной вентиляции легких, женщина на ИВЛ и мужчина на самостоятельном дыхании. У всех имеется шок, ожоги разной степени – от 11-12 до 30 процентов. На данный момент оказывается вся необходимая медицинская помощь, пациенты госпитализированы в отделение интенсивной терапии районной больницы. Санавиацией были направлены пять специалистов – комбустиологи взрослый и детский, токсикологи, анестезиолог-реаниматолог. Они уже на месте, вся необходимая помощь оказывается, все лекарственное обеспечение имеется", – перечислил спикер.

Он отметил, что на сегодняшний день основная задача – стабилизировать их состояние, и также решается вопрос о возможной транспортировке в город Шымкент или в республиканскую клинику в Астане.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
