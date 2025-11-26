Завод Кендерли: в Жанаозене появился новый источник питьевой воды

В Кендерли, что примерно в 100 км от Жанаозена, построен новый современный опреснительный завод. Предприятие сдано в эксплуатацию в конце октября, и теперь завод может успешно функционировать на свою полную проектную мощность, сообщает Zakon.kz.

Если ранее город нефтяников обеспечивался питьевой водой только из двух источников: магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" и подземных скважин Туйесу и Сауыскан, которые в последние несколько лет не могли полностью покрывать потребности в период с мая по август, то теперь вопрос дефицита воды в летнее время решен полностью.

Этот опреснительный завод, как крупнейший социальный проект, реализован национальной компанией "КазМунайГаз" по поручению главы государства. Он был построен и запущен в сжатые сроки с максимальным привлечением казахстанских производителей и специалистов и имеет стратегическую значимость. Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов. Также объект снизит нагрузку на магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона.

Фото: КазМунайГаз

"Сегодня предприятие способно производить до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Мощности нашего завода позволяют полностью и стопроцентно обеспечить город Жанаозен даже в летний период, когда потребности в питьевой воде сильно возрастают. Как только мы передадим предприятие на баланс акимата, ими планируется провести балансировку с другими источниками воды и разработать правильный производственный график. Во-первых, это снизит нагрузку с водовода "Астрахань-Мангышлак", а во-вторых, освободившиеся объемы пойдут на другие населенные пункты, где таким образом будет также снят вопрос с дефицитом питьевой воды. Первый "пробный" объем опресненной воды из Кендерли был подан на водораспределительный узел Жанаозена в августе текущего года. На сегодня вся технологическая линия для производства воды на полную мощность успешно запущена и введена в эксплуатацию, в любой момент имеется возможность подать воду в дома жителей, сейчас заполняются резервуары", – отметил генеральный директор ТОО "Ak Su KMG" Уркен Бисакаев.

Разрабатывала технологический проект компания из ОАЭ, которая занимается реализацией крупных проектов по водоподготовке и водоочистке по всему миру. Предшествовала разработке технологии тщательная подготовительная работа – в течение года на мысе Токмак отбирали пробы воды в море, чтобы определить температуру и состав в разные сезоны. Учитывая эти особенности, была разработана система очистки и опреснения. Для обеспечения проекта были построены высоковольтная линия электропередач, две подстанции, газопровод, автодорога и линия волоконно-оптической связи, а для доставки готовой питьевой воды построен магистральный водопровод до города Жанаозен – 2 линии по 100,7 км.

Фото: КазМунайГаз

"На заводе установлено современное технологическое оборудование ведущих заводов-производителей из Европы, Америки и Китая. Технология двухступенчатого обратного осмоса, которая здесь используется, позволяет производить питьевую воду, которая соответствует всем строгим нормативам", – отмечает заместитель генерального директора ТОО "Ak Su KMG" Орак Аяпов.

Сначала вода самотеком из водозаборного канала по трубам поступает на насосную станцию – здесь работают 6 насосов, затем она подвергается многоступенчатой очистке. На первом этапе ее очищают от тины и микроорганизмов, потом через ультрафильтрацию достигается очистка морской воды от бактерий, вирусов и коллоидов, а уже после подают на установку обратного осмоса – здесь вода очищается до стадии пермиата, то есть обессоленной воды. На последней стадии вода поступает в цех минерализации, где она доводится до питьевого качества.

"Вода проходит через карбонат кальция и в процессе насыщается всеми необходимыми минералами и микроэлементами. По всему заводу работают онлайн-анализаторы, которые в моменте определяют качество воды. Санэпидемстанция уже проводила испытания, вода соответствует всем нормативам", – говорит руководитель проекта строительства Ержан Аткельтеров.

Фото: КазМунайГаз

Во время строительства на объекте было задействовано более 650 человек, создано 91 постоянное рабочее место.

"Приоритет отдавался местным кадрам. В процессе реализации проекта прошли обучение инженерно-технические работники, они также проходили практику на опреснительном заводе "Каспий" в Актау. Все сотрудники участвовали в пуско-наладочных работах на новом заводе, поэтому досконально знают весь процесс производства", – добавляет директор ТОО "Опреснительный завод "Кендирли" Максат Ибагаров.

Часть работников трудятся вахтовым методом – для них было специально построено общежитие. Кроме того, здесь возведены административно-бытовой комплекс, ремонтный цех, пожарное депо и складские помещения.

Фото: КазМунайГаз

До конца 2025 года завод планируют безвозмездно передать в коммунальную собственность акимата Мангистауской области.