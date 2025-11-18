Глобальный голод усиливается: ООН предупреждает о критическом дефиците ресурсов

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) заявила о нехватке средств для предоставления помощи всем нуждающимся в поставках продовольствия, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте организации, в 2026 году с критическим уровнем нехватки продовольствия столкнутся 318 млн человек. Организация хочет потратить 13 млрд долларов на помощь 110 млн голодающих, однако анализ показывает, что в конечном итоге ресурсов организации может хватить только на помощь половине нуждающихся.

"ВПП снова и снова доказывала, что ранние, эффективные и инновационные решения могут спасти жизни и изменить жизнь, но нам отчаянно нужно больше поддержки для продолжения этой жизненно важной работы", – заявила глава организации Синди Маккейн.

По словам Маккейн, планета переживает глобальный продовольственный кризис, и чтобы помочь нуждающимся пережить его, организация отходит от локального подхода к попытке инвестировать в долгосрочные решения для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности. Однако, чтобы бороться с систематическим голодом, ВПП понадобится реальная приверженность ее спонсоров глобальному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что почти 300 млн человек рискуют умереть от голода.