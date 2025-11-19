Редкая встреча с горными козлами: уникальное видео с высот Алматинского заповедника

Администрация Алматинского заповедника опубликовала занимательный видеоролик, на котором показала сибирских горных козлов у скалистых обрывов, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, зафиксировать особенный момент удалось во время осеннего учета диких животных.

Так, государственные инспекторы и научные сотрудники заметили сибирских горных козлов и успели заснять этот момент на видеокамеру.

Сибирский горный козел – обитатель высот от 1200 до 4000 метров в пределах заповедника. Скалы и каменистые утесы – идеальная среда для него. Поднимаясь вверх, он чувствует себя в безопасности. Инстинктивно избегает людей и выбирает самые труднодоступные места.

Специалисты также добавили, что во время учета на территории заповедника были зафиксированы:

маралы,

сибирские горные козлы,

снежные барсы (по следам),

сибирские косули и другие виды диких животных.

29 октября 2025 года Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделился уникальными кадрами редких животных – снежного барса, тяньшанского бурого медведя, туркестанской рыси и зайца-песчаника, которые были сделаны фотоловушкой.