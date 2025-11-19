Редкая встреча с горными козлами: уникальное видео с высот Алматинского заповедника
По словам специалистов, зафиксировать особенный момент удалось во время осеннего учета диких животных.
Так, государственные инспекторы и научные сотрудники заметили сибирских горных козлов и успели заснять этот момент на видеокамеру.
Сибирский горный козел – обитатель высот от 1200 до 4000 метров в пределах заповедника. Скалы и каменистые утесы – идеальная среда для него. Поднимаясь вверх, он чувствует себя в безопасности. Инстинктивно избегает людей и выбирает самые труднодоступные места.
Специалисты также добавили, что во время учета на территории заповедника были зафиксированы:
- маралы,
- сибирские горные козлы,
- снежные барсы (по следам),
- сибирские косули и другие виды диких животных.
