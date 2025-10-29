#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
События

Уникальные кадры редких животных с фотоловушек появились в Казнете

уникальные кадры редких животных, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 19:49 Фото: Instagram/qazaqormany
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделился уникальными кадрами редких животных – снежного барса, тяньшанского бурого медведя, туркестанской рыси и зайца-песчаника, которые были сделаны фотоловушкой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram сегодня, 29 октября 2025 года. Краснокнижных животных зафиксировала фотоловушка Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

"На фотоловушку, установленную на постоянной мониторинговой площадке в парке, одновременно попали три хищных животных – снежный барс (Uncia uncia), туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus) и тяньшаньский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus). Все эти виды занесены в Красную книгу Казахстана", – уточнили в комитете.

Данные фотоловушек в этом году показали, что снежный барс спустился ниже обычного. Животное было замечено примерно на высоте 2000 м в лесном поясе, где камеры зафиксировали, как он метит территорию.

В этом же районе была зарегистрирована и туркестанская рысь. В настоящее время на территории нацпарка насчитывается около 178 особей этого вида.

На кадрах также виден песчаный заяц (Lepus tolai), который занимает важное место в пищевой цепи рыси. Эти наблюдения свидетельствуют о сохранении природного баланса в экосистеме.

Летом на этой же точке наблюдения фотоловушка зафиксировала тяньшаньского бурого медведя.

"Подобные материалы подтверждают, что природный комплекс Иле-Алатау является благоприятной средой обитания для хищников и указывает на устойчивость местной экосистемы. Сотрудники национального парка регулярно наблюдают за редкими животными, защищают их места обитания и ведут системную работу по сохранению популяций", – подчеркнули в комитете.

Также отмечается, что кадры с фотоловушек являются ценными свидетельствами богатого биоразнообразия природы Иле-Алатау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 19:49
Решили удалить неудачные кадры: медведи изучили фотоловушку в горах на востоке Казахстана

14 октября 2025 года мы писали, что символ дикой природы Казахстана вновь показался людям. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
18:31, 09 апреля 2025
Уникальные кадры попали в фотоловушку в Чарынском нацпарке
Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь
16:57, 13 ноября 2024
Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь
Редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане сняла фотоловушка
10:01, 10 октября 2024
Редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане сняла фотоловушка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: