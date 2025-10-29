Уникальные кадры редких животных с фотоловушек появились в Казнете

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана поделился уникальными кадрами редких животных – снежного барса, тяньшанского бурого медведя, туркестанской рыси и зайца-песчаника, которые были сделаны фотоловушкой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram сегодня, 29 октября 2025 года. Краснокнижных животных зафиксировала фотоловушка Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

"На фотоловушку, установленную на постоянной мониторинговой площадке в парке, одновременно попали три хищных животных – снежный барс (Uncia uncia), туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus) и тяньшаньский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus). Все эти виды занесены в Красную книгу Казахстана", – уточнили в комитете.

Данные фотоловушек в этом году показали, что снежный барс спустился ниже обычного. Животное было замечено примерно на высоте 2000 м в лесном поясе, где камеры зафиксировали, как он метит территорию.

В этом же районе была зарегистрирована и туркестанская рысь. В настоящее время на территории нацпарка насчитывается около 178 особей этого вида.

На кадрах также виден песчаный заяц (Lepus tolai), который занимает важное место в пищевой цепи рыси. Эти наблюдения свидетельствуют о сохранении природного баланса в экосистеме.

Летом на этой же точке наблюдения фотоловушка зафиксировала тяньшаньского бурого медведя.

"Подобные материалы подтверждают, что природный комплекс Иле-Алатау является благоприятной средой обитания для хищников и указывает на устойчивость местной экосистемы. Сотрудники национального парка регулярно наблюдают за редкими животными, защищают их места обитания и ведут системную работу по сохранению популяций", – подчеркнули в комитете.

Также отмечается, что кадры с фотоловушек являются ценными свидетельствами богатого биоразнообразия природы Иле-Алатау.

