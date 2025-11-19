В горах Алматы появился уникальный геошатер для туристов с интернетом от Илона Маска

Впервые в Казахстане в Национальном природном парке "Иле-Алатау" на высоте 3100 метров над уровнем моря установили инновационный геошатер, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Нацпарке 19 ноября 2025 года, геошатер расположен в районе Мынжылкы на северном склоне Иле-Алатау. Он оснащен солнечными панелями и спутниковым интернетом Starlink, что обеспечивает стабильную связь даже при неблагоприятных погодных условиях.

Внутри шатра путешественники могут отдохнуть, укрыться от жары или непогоды, зарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi.

"Это безопасное и комфортное пространство, предназначенное для восстановления сил путешественников и временного убежища в сложных ситуациях", – рассказали в парке.

Отмечается, что такие геошатры помогают сохранить здоровье, а порой и жизнь уставшим или травмированным туристам.

