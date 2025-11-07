Когда "Нет сигнала", больше не страшно: в Казахстане появится новая технология связи

В Казахстане появится технология Direct to Cell, которая обеспечит мобильную связь в любой точке страны без дополнительных устройств. Об этом 7 ноября 2025 года заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релиза следует, что глобальный цифровой оператор VEON Ltd. (Nasdaq: VEON) объявляет о партнерстве Beeline Казахстан с Starlink Direct to Cell для обеспечения доступной спутниковой связи по всей территории Казахстана, включая отдаленные регионы, не охваченные наземными сетями.

"В рамках коммерческого соглашения, подписанного в сентябре, Beeline Казахстан планирует запустить услугу обмена сообщениями в 2026 году, а затем – подключение к мобильному интернету на следующем этапе". Пресс-служба МИИЦР РК

Во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в США состоялась трехсторонняя встреча, на которой Beeline Казахстан и Министерство ИИ и цифрового развития РК подписали меморандум о взаимопонимании, выразив поддержку планам по внедрению спутниковой связи Direct to Cell.

"Партнерство со Starlink – пример того, как глобальные технологии усиливают национальную инфраструктуру. Интеграция орбитальной сети с сотовой сетью расширит покрытие и обеспечит соединение там, где проведение классической инфраструктуры экономически нецелесообразно. Возможность отправить сообщение с телефона в зоне, где нет сотовой связи, но есть прямое соединение со спутником, без модемов и дополнительных устройств, решает вопрос безопасности наших граждан и без преувеличения может спасти жизни", – отметил заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

По словам президента холдинга Beeline Казахстан Евгения Настрадина, "это партнерство – важный шаг на пути к покрытию всей территории Казахстана связью".

"От гор до степей – наша цель обеспечить надежную связь, и интеграция спутниковой технологии Starlink Direct to Cell с наземной инфраструктурой приближает нас к этой цели. Это эффективное решение проблемы покрытия в самых удаленных уголках страны", – отметил он.

VEON также подписал глобальное рамочное соглашение с Starlink – неэксклюзивное соглашение, определяющее условия будущего сотрудничества по внедрению спутниковой связи Direct to Cell во всех странах присутствия VEON. VEON стал первым глобальным телеком-оператором, заключившим подобное многостороннее соглашение со Starlink.

Соглашение Beeline Казахстан о внедрении спутниковой связи Starlink Direct to Cell основано на недавнем успехе в Украине, где Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV) ранее в этом году успешно продемонстрировала обмен сообщениями через Starlink Direct to Cell.

"Уникальные условия рынков, в которых мы работаем, требуют инновационных решений, позволяющих сообществам оставаться на связи. Я рад видеть, что мы движемся в правильном направлении благодаря сотрудничеству со Starlink Direct to Cell уже во втором регионе VEON – Казахстане, вслед за Украиной. Мы с энтузиазмом исследуем возможности интеграции наземной и спутниковой связи для более чем 150 млн абонентов VEON в пяти странах нашего присутствия", – добавил генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

Отмечается, что тестирование и коммерческий запуск услуг Starlink Direct to Cell в Казахстане будет осуществляться при соблюдении стандартных регуляторных процедур.

