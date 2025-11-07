#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.79
606.34
6.51
Общество

Когда "Нет сигнала", больше не страшно: в Казахстане появится новая технология связи

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:40 Фото: akorda.kz
В Казахстане появится технология Direct to Cell, которая обеспечит мобильную связь в любой точке страны без дополнительных устройств. Об этом 7 ноября 2025 года заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релиза следует, что глобальный цифровой оператор VEON Ltd. (Nasdaq: VEON) объявляет о партнерстве Beeline Казахстан с Starlink Direct to Cell для обеспечения доступной спутниковой связи по всей территории Казахстана, включая отдаленные регионы, не охваченные наземными сетями.

"В рамках коммерческого соглашения, подписанного в сентябре, Beeline Казахстан планирует запустить услугу обмена сообщениями в 2026 году, а затем – подключение к мобильному интернету на следующем этапе".Пресс-служба МИИЦР РК

Во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в США состоялась трехсторонняя встреча, на которой Beeline Казахстан и Министерство ИИ и цифрового развития РК подписали меморандум о взаимопонимании, выразив поддержку планам по внедрению спутниковой связи Direct to Cell.

"Партнерство со Starlink – пример того, как глобальные технологии усиливают национальную инфраструктуру. Интеграция орбитальной сети с сотовой сетью расширит покрытие и обеспечит соединение там, где проведение классической инфраструктуры экономически нецелесообразно. Возможность отправить сообщение с телефона в зоне, где нет сотовой связи, но есть прямое соединение со спутником, без модемов и дополнительных устройств, решает вопрос безопасности наших граждан и без преувеличения может спасти жизни", – отметил заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

По словам президента холдинга Beeline Казахстан Евгения Настрадина, "это партнерство – важный шаг на пути к покрытию всей территории Казахстана связью".

"От гор до степей – наша цель обеспечить надежную связь, и интеграция спутниковой технологии Starlink Direct to Cell с наземной инфраструктурой приближает нас к этой цели. Это эффективное решение проблемы покрытия в самых удаленных уголках страны", – отметил он.

VEON также подписал глобальное рамочное соглашение с Starlink – неэксклюзивное соглашение, определяющее условия будущего сотрудничества по внедрению спутниковой связи Direct to Cell во всех странах присутствия VEON. VEON стал первым глобальным телеком-оператором, заключившим подобное многостороннее соглашение со Starlink.

Соглашение Beeline Казахстан о внедрении спутниковой связи Starlink Direct to Cell основано на недавнем успехе в Украине, где Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV) ранее в этом году успешно продемонстрировала обмен сообщениями через Starlink Direct to Cell.

"Уникальные условия рынков, в которых мы работаем, требуют инновационных решений, позволяющих сообществам оставаться на связи. Я рад видеть, что мы движемся в правильном направлении благодаря сотрудничеству со Starlink Direct to Cell уже во втором регионе VEON – Казахстане, вслед за Украиной. Мы с энтузиазмом исследуем возможности интеграции наземной и спутниковой связи для более чем 150 млн абонентов VEON в пяти странах нашего присутствия", – добавил генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

Отмечается, что тестирование и коммерческий запуск услуг Starlink Direct to Cell в Казахстане будет осуществляться при соблюдении стандартных регуляторных процедур.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:40
Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО

Ранее стало известно, что воздушное электротакси появится в городе Алатау с интеграцией в Алматы. Об этом тоже рассказали в Министерстве ИИ и цифрового развития РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новая технология поможет Казахстану строить дороги даже в морозы
12:12, 05 ноября 2024
Новая технология поможет Казахстану строить дороги даже в морозы
Когда и где появится связь 5G в Казахстане
17:30, 26 января 2023
Когда и где появится связь 5G в Казахстане
Когда в Казахстане появится закон об искусственном интеллекте
13:09, 16 июля 2024
Когда в Казахстане появится закон об искусственном интеллекте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: