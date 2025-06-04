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Общество

Непогода накроет Казахстан 5 июня

непогода, Казахстан, прогноз погоды на 5 июня, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:39 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 5 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза РГП "Казгидромет" следует, что практически всю страну накроет непогода:

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере – сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльной бурей... В ночные и утренние часы на севере, северо-западе Казахстана – туманы".

Погода без осадков прогнозируется лишь на юге республики.

Вместе с тем в гидрометцентре предупредили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, севере, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, на северо-западе, востоке, юго-западе, в центре области Абай;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу.

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Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан надвигается очередной циклон, в связи с чем с 5 по 7 июня 2025 года ожидаются ливни с грозами и градом, а также спад жары.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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