Общество

Алматы ждет похолодание с 21 ноября

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 20 по 22 ноября 2025 года в Астане и Алматы ожидается понижение температуры, тогда как в Шымкенте сохранится теплая погода, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 20 ноября: во второй половине дня дождь. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5+7°С.
  • 21 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Температура воздуха ночью -2°С, днем +1+3°С.
  • 22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью гололед. Порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2°С.

Алматы

  • 20 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.
  • 21 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.
  • 22 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

Шымкент

  • 20 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°С, днем +13+15°С.
  • 21-22 ноября: переменная облачность. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С.

Ранее мы рассказывали, что с 20 по 22 ноября 2025 года на большей части Казахстана прогнозируется нестабильная погода из-за прохождения атмосферных фронтов: ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в северных, центральных и восточных регионах возможны метели, гололед и сильный ветер.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
