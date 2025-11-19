Алматы ждет похолодание с 21 ноября

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 20 по 22 ноября 2025 года в Астане и Алматы ожидается понижение температуры, тогда как в Шымкенте сохранится теплая погода, сообщает Zakon.kz.

Астана 20 ноября: во второй половине дня дождь. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2°С, днем +5+7°С.

21 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Температура воздуха ночью -2°С, днем +1+3°С.

22 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью гололед. Порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2°С. Алматы 20 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

21 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

22 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С. Шымкент 20 ноября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°С, днем +13+15°С.

21-22 ноября: переменная облачность. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С. Ранее мы рассказывали, что с 20 по 22 ноября 2025 года на большей части Казахстана прогнозируется нестабильная погода из-за прохождения атмосферных фронтов: ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в северных, центральных и восточных регионах возможны метели, гололед и сильный ветер.

