#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
События

Казахстан на мировой арене СОР11: почему важны экономические интересы

СОР11, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 21:18 Фото: fctc.who.int
В Женеве продолжает свою работу 11-я Конференция сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (СОР11), где страны обсуждают не только меры контроля над табаком, но и вопросы, затрагивающие экономику, торговлю и экологическую повестку.

Казахстан, ратифицировавший Конвенцию в 2007 году, более 15 лет развивает комплексную систему регулирования и принимает активное участие в международных дискуссиях.

Открывая сессию от имени Казахстана, глава делегации Ержан Казыханов, постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, задал тон дальнейшим дискуссиям, подчеркнув приверженность Казахстана инициативам ВОЗ, но при этом напомнив: любые новые международные рекомендации должны учитывать экономическую стабильность и благополучие всех слоев населения. Казахстан призвал к диалогу, который сочетает цели здравоохранения с социально-экономическими реалиями. Особенно было подчеркнуто, что у Казахстана самые строгие меры по борьбе с курением, которые включают, но не ограничивается налоговыми мерами, запретом на курение в общественных местах, ограничением продаж и повышением минимального возраста для покупки табачных изделий.

"Эти меры позволяют нам последовательно снижать распространенность курения и обеспечивать строгий контроль оборота изделий. При этом мы убеждены, что любые новые подходы в рамках Конвенции должны быть реалистичными и учитывать экономическую устойчивость государств. Только такой подход позволит странам эффективно выполнять обязательства и одновременно защищать интересы населения", – добавил он. "Эти меры позволяют нам последовательно снижать распространенность курения и обеспечивать строгий контроль оборота изделий", – отметил глава миссии.

Согласно повестке, опубликованной на портале Конференции, на следующий день начались обсуждения так называемых 16 "перспективных мер", предложенных консультативной группой при Секретариате РКБТ. В список вошли предложения, затрагивающие самые разные сферы – от розничной торговли и налоговой политики до экологии и регулирования производства. В частности, речь идет о таких мерах, как сокращение числа розничных точек продаж, введение квот на производство, экспорта, импорта, введение минимальных цен на табачные изделия, полный запрет стимулов и бонусов для продавцов, запрет фильтров и вкусовых добавок, резкое ограничение ассортимента табачных изделий, запрет на их продажу лицам, рожденным после определенной даты, и даже прекращение коммерческой продажи табака с передачей реализации некоммерческим структурам.

Отдельно стоит упомянуть экологическую повестку, которая включена в список вопросов, которые будут рассмотрены на Конференции. Вопросы регулирования пластика уже обсуждались в Женеве в августе этого года на профильной экологической платформе, в которой Казахстан принимает активное участие. На портале Kazakhexport сообщается о внедрении мер по сокращению потребления пластика, запуске механизмов расширенной ответственности производителей (EPR). Это создает прочную базу для системной переработки и сигнализирует о зрелости национальной политики в этой сфере.

Также в Женеве планируют обсудить предложения о снижении уровня никотина до минимально зависимого, запрете всех вкусовых добавок, заморозке ассортимента и запрете на выпуск новых брендов. Вместе с тем вопросы об обязательных лабораторных исследованиях состава изделий требуют масштабных инвестиций как со стороны производителей, так и со стороны регулирующих органов.

Напомним, Казахстан на сегодня является производственным и экспортным хабом для таких международных компаний, как JTI Казахстан, Филип Моррис Казахстан и KT&G. Созданная индустриальная инфраструктура позволяет экспортировать продукцию в более чем 20 стран. Любое изменение правил международной торговли, цепочек поставок, особенно связанное с квотами, напрямую затрагивает планы промышленности, создает экспортные риски и ограничивает потенциал создания новых рабочих мест.

"На фоне расширения обсуждаемых тем от экологии и промышленности до полномочий НПО и торговой инфраструктуры становится очевидным: рамки самой Конвенции начинают размываться. Создается впечатление, что РКБТ превращается в платформу для продвижения норм, затрагивающих суверенные экономические интересы стран-участниц. В этих условиях Казахстан на открытии сессии (транслируемой в живом режиме) сразу обозначил взвешенную позицию, учитывающую приоритеты в сфере здравоохранения с экономическими последствиями принятых решений", – сказал политолог Ислам Кураев.

Как подчеркнул глава миссии: "Конференция должна искать решения, которые объединяют цели общественного здравоохранения с социально-экономическими реалиями. Это единственный путь к справедливой и осуществимой реализации Конвенции для всех сторон".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Какую позицию Казахстан озвучит на конференции сторон по РКБТ ВОЗ
14:51, 05 февраля 2024
Какую позицию Казахстан озвучит на конференции сторон по РКБТ ВОЗ
В Астане санврач объявила об ограничениях из-за ухудшения эпидситуации
22:02, Сегодня
В Астане санврач объявила об ограничениях из-за ухудшения эпидситуации
Опасная погода: в 15 областях синоптики объявили штормовое предупреждение
21:01, Сегодня
Опасная погода: в 15 областях синоптики объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: