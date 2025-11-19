Казахстан на мировой арене СОР11: почему важны экономические интересы

В Женеве продолжает свою работу 11-я Конференция сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (СОР11), где страны обсуждают не только меры контроля над табаком, но и вопросы, затрагивающие экономику, торговлю и экологическую повестку.

Казахстан, ратифицировавший Конвенцию в 2007 году, более 15 лет развивает комплексную систему регулирования и принимает активное участие в международных дискуссиях.



Открывая сессию от имени Казахстана, глава делегации Ержан Казыханов, постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, задал тон дальнейшим дискуссиям, подчеркнув приверженность Казахстана инициативам ВОЗ, но при этом напомнив: любые новые международные рекомендации должны учитывать экономическую стабильность и благополучие всех слоев населения. Казахстан призвал к диалогу, который сочетает цели здравоохранения с социально-экономическими реалиями. Особенно было подчеркнуто, что у Казахстана самые строгие меры по борьбе с курением, которые включают, но не ограничивается налоговыми мерами, запретом на курение в общественных местах, ограничением продаж и повышением минимального возраста для покупки табачных изделий.

"Эти меры позволяют нам последовательно снижать распространенность курения и обеспечивать строгий контроль оборота изделий. При этом мы убеждены, что любые новые подходы в рамках Конвенции должны быть реалистичными и учитывать экономическую устойчивость государств. Только такой подход позволит странам эффективно выполнять обязательства и одновременно защищать интересы населения", – добавил он. "Эти меры позволяют нам последовательно снижать распространенность курения и обеспечивать строгий контроль оборота изделий", – отметил глава миссии.

Согласно повестке, опубликованной на портале Конференции, на следующий день начались обсуждения так называемых 16 "перспективных мер", предложенных консультативной группой при Секретариате РКБТ. В список вошли предложения, затрагивающие самые разные сферы – от розничной торговли и налоговой политики до экологии и регулирования производства. В частности, речь идет о таких мерах, как сокращение числа розничных точек продаж, введение квот на производство, экспорта, импорта, введение минимальных цен на табачные изделия, полный запрет стимулов и бонусов для продавцов, запрет фильтров и вкусовых добавок, резкое ограничение ассортимента табачных изделий, запрет на их продажу лицам, рожденным после определенной даты, и даже прекращение коммерческой продажи табака с передачей реализации некоммерческим структурам.

Отдельно стоит упомянуть экологическую повестку, которая включена в список вопросов, которые будут рассмотрены на Конференции. Вопросы регулирования пластика уже обсуждались в Женеве в августе этого года на профильной экологической платформе, в которой Казахстан принимает активное участие. На портале Kazakhexport сообщается о внедрении мер по сокращению потребления пластика, запуске механизмов расширенной ответственности производителей (EPR). Это создает прочную базу для системной переработки и сигнализирует о зрелости национальной политики в этой сфере.

Также в Женеве планируют обсудить предложения о снижении уровня никотина до минимально зависимого, запрете всех вкусовых добавок, заморозке ассортимента и запрете на выпуск новых брендов. Вместе с тем вопросы об обязательных лабораторных исследованиях состава изделий требуют масштабных инвестиций как со стороны производителей, так и со стороны регулирующих органов.

Напомним, Казахстан на сегодня является производственным и экспортным хабом для таких международных компаний, как JTI Казахстан, Филип Моррис Казахстан и KT&G. Созданная индустриальная инфраструктура позволяет экспортировать продукцию в более чем 20 стран. Любое изменение правил международной торговли, цепочек поставок, особенно связанное с квотами, напрямую затрагивает планы промышленности, создает экспортные риски и ограничивает потенциал создания новых рабочих мест.

"На фоне расширения обсуждаемых тем от экологии и промышленности до полномочий НПО и торговой инфраструктуры становится очевидным: рамки самой Конвенции начинают размываться. Создается впечатление, что РКБТ превращается в платформу для продвижения норм, затрагивающих суверенные экономические интересы стран-участниц. В этих условиях Казахстан на открытии сессии (транслируемой в живом режиме) сразу обозначил взвешенную позицию, учитывающую приоритеты в сфере здравоохранения с экономическими последствиями принятых решений", – сказал политолог Ислам Кураев.

Как подчеркнул глава миссии: "Конференция должна искать решения, которые объединяют цели общественного здравоохранения с социально-экономическими реалиями. Это единственный путь к справедливой и осуществимой реализации Конвенции для всех сторон".