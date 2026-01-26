Шаталов о правках в Конституцию: Гарантии свободы слова и мирных собраний сохраняются

Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов на третьем заседании Конституционной комиссии заявил о том, что статьи 18 и 32 Конституции РК получат редакционно-уточняющие правки, не затрагивающие гарантии свободы слова и права на мирные собрания, сообщает Zakon.kz.

Никита Шаталов подчеркнул, что правки в статьи 18 и 32 Конституции не поменяют сути конституционных гарантий свободы слова и права на мирные собрания – они сохраняются в прежнем объеме.

"Уточняются лишь границы, которые ранее подразумевались в Конституции. То есть мы сейчас имеем дело с чистой формализацией этих очень важных для общества норм. Речь не о новых запретах, а о более точной формулировке действующего баланса, чтобы у общества не возникало двойных трактовок и лишних поводов для тревоги", – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что право на мирные собрания предлагают пересмотреть в Казахстане.