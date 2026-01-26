#Казахстан в сравнении
Архив новостей
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
События

Шаталов о правках в Конституцию: Гарантии свободы слова и мирных собраний сохраняются

депутат высказался о правках в Конституцию, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 20:52 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов на третьем заседании Конституционной комиссии заявил о том, что статьи 18 и 32 Конституции РК получат редакционно-уточняющие правки, не затрагивающие гарантии свободы слова и права на мирные собрания, сообщает Zakon.kz.

Никита Шаталов подчеркнул, что правки в статьи 18 и 32 Конституции не поменяют сути конституционных гарантий свободы слова и права на мирные собрания – они сохраняются в прежнем объеме.

"Уточняются лишь границы, которые ранее подразумевались в Конституции. То есть мы сейчас имеем дело с чистой формализацией этих очень важных для общества норм. Речь не о новых запретах, а о более точной формулировке действующего баланса, чтобы у общества не возникало двойных трактовок и лишних поводов для тревоги", – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что право на мирные собрания предлагают пересмотреть в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Никита Шаталов прокомментировал поправки в законопроект "О масс-медиа"
13:14, 31 января 2024
Никита Шаталов прокомментировал поправки в законопроект "О масс-медиа"
Конституционный суд проверит законность ограничений на проведение мирных собраний
11:38, 05 сентября 2024
Конституционный суд проверит законность ограничений на проведение мирных собраний
Право на мирные собрания предлагают пересмотреть в Казахстане
13:39, Сегодня
Право на мирные собрания предлагают пересмотреть в Казахстане
