События

МВД пресекло деятельность наркогрупп по всему Казахстану

задержанные, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 09:57 Фото: пресс-служба МВД РК
55 кг "синтетики" изъято из незаконного оборота. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, за последнюю декаду сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Выявлены и перекрыты целые каналы распространения – от уличных закладчиков и фасовщиков до крупных производителей "синтетики".

К примеру, в Шымкенте возле одной из мечетей задержан 38-летний мужчина, работавший курьером-фасовщиком интернет-магазина. Синтетические наркотики он получал из разных регионов страны, в том числе из Алматинской области, и реализовывал через закладки. При задержании у мужчины было изъято около 2 кг альфа-PVP.

В Восточно-Казахстанской области у молодого парня изъято свыше 1 кг мефедрона и альфа-PVP, предназначенных для сбыта крупными закладками.

В Караганде в арендованном частном доме ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории. Задержаны двое местных жителей области, у которых изъято свыше 52 кг альфа-PVP, подготовленных к оптовой реализации, а также почти тонна прекурсоров, предназначенных для наркопроизводства. Все фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"В целом, за декаду из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков. Таким образом, в незаконный оборот не допущено свыше 165 тысяч разовых доз наркотиков".Пресс-служба МВД РК

Несколько дней ранее Комитет по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел (МВД) обратился к казахстанцам. Специалисты напомнили, что незаконный оборот сильнодействующих веществ грозит штрафами и уголовным наказанием.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
