Подари жизнь – стань донором: в Атырау полицейские сдали кровь для пострадавших в ДТП

В Атырауской области с 18 по 23 ноября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

ОПМ направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности граждан и привлечение внимания водителей к необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках мероприятия сотрудники патрульной полиции приняли участие в донорской инициативе, организованной в областном Центре крови. Полицейские сдали по 450 миллилитров крови каждый и в общей сложности передали около 6 литров донорской крови, что позволит сохранить жизни пострадавшим.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Как отмечают сами сотрудники, в ходе службы им нередко приходится сталкиваться с тяжелыми последствиями ДТП, когда жизнь человека висит на волоске из-за значительной кровопотери. Именно поэтому они хорошо понимают, насколько важна своевременная сдача крови, и готовы регулярно участвовать в таких благородных акциях. Представители Центра крови высоко оценили активность полицейских, подчеркнув, что их инициативность служит ярким примером для общества. Донорство – это не просто медицинская необходимость, а реальная возможность помочь человеку в критической ситуации, подарить ему шанс на жизнь.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Проведенная акция еще раз показала, что полицейские Атырау заботятся не только о правопорядке, но и о социальной поддержке граждан. В дальнейшем сотрудники полиции намерены продолжать участие в благотворительных и общественно значимых мероприятиях.