Юбилей олимпийского движения отпраздновал НОК в Акмолинской области

Продолжается череда ярких спортивных событий, организованных Национальным Олимпийским комитетом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эстафета празднования 30-летнего юбилея олимпийского движения в Казахстане перешла в Акмолинскую область, сообщает НОК.

Акмолинская область богата на спортивные таланты, отмечают в Олимпийском комитете. Достаточно вспомнить победы лыжника Владимира Смирнова, побеждавшего на Олимпийских играх. Знаменитый казахстанский штангист Анатолий Храпатый также становился олимпийским чемпионом. На олимпийский пьедестал поднималась Анна Нурмухамбетова (тяжелая атлетика). Акмолинская область подарила стране чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова и победителя мирового первенства Дмитрия Гаага (триатлон).

"В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в Республике Казахстан за прошедшие 30 лет. Каждый из них принял участие в написании казахстанской истории спорта", – рассказали в НОК.

Юбилейными медалями и дипломами были награждены чемпион мира по триатлону Дмитрий Гааг, участники Олимпийских игр лыжники Владимир Борцов, Евгений Величко, Алина Коломиец, Валерия Тюленева, Александр Червяков, титулованный шорт-трекист, победитель этапов Кубка мира Денис Никиша, известный тренер по триатлону Юрий Соловьев, именитый тренер по лыжным гонкам Альберт Смагин.

"Я люблю свой вид спорта. И очень хочу, чтобы он был популярным в нашей стране. Также одной из моих целей является внесение своего вклада в развитие шорт-трека в Казахстане. А еще хочу, что мои внуки говорили всем, что их дедушка является олимпийским чемпионом. А это всё вполне реально. Национальный Олимпийский комитет оказывает нам поддержку, создает условия. Поэтому уверен, что наши общие победы не заставят себя долго ждать. Поздравляю с юбилеем всех причастных к Олимпийскому движению", – озвучил Денис Никиша.

В ближайшей декаде делегация НОК РК планирует посещение всех регионов Казахстана в рамках юбилейных мероприятий. Торжественные акции пройдут с участием именитых спортсменов, ветеранов и деятелей спорта.

НОК Казахстана провел первую рабочую встречу по организации Олимпийских игр. В штаб-квартире Организационного комитета Олимпийских игр Париж-2024 прошла рабочая встреча Национального олимпийского комитета Казахстана с председателем Тони Эстанге и представителями комитета.

