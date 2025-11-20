Дожди и метели возвращаются в Казахстан: штормовое предупреждение объявили на пятницу

В 14 областях Казахстана на 21 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на востоке, юге области Улытау ожидается туман.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гололед.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге, западе области гололед, туман. Ветер северо-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке, западе Актюбинской области ожидается туман. В Актобе днем ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на западе, юге, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Астане временами ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. В Кокшетау ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу.