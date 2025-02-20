Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана на пятницу

В 15 областях Казахстана на 21 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидаются снег, на юго-востоке области временами сильный снег. На севере, юге, востоке области метель. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области, 15-20 м/с. В Атырау снег, временами сильный снег, метель. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау временами туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

На юге Северо-Казахстанской области туман.

Ночью на юге, востоке, днем на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области снег, низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске днем снег, низовая метель. Туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области, 15-18 м/с.

На востоке, в центре Кызылординской области туман. В Кызылорде временами туман.

На севере, востоке, юге Карагандинской области временами туман. В Караганде ночью и утром туман.

В Актюбинской области снег, днем на западе области временами сильный снег. На севере, западе, в центре области низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с. В Актобе снег, днем низовая метель. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

В Мангистауской области осадки (преимущественно снег), гололед. На западе, в центре области временами сильный снег, метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, в центре области, 15-20 м/с. В Актау снег, временами сильный снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области туман.

На западе, юге, востоке Костанайской области снег, метель. На севере, востоке области туман.

Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Туркестанской области туман.

Ранее сообщалось, какую погоду принесут в Казахстан атмосферные фронты 21 февраля.