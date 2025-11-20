#АЭС в Казахстане
События

Италия или Казахстан: горы Келиншектау открыли Казнету "древнюю геологическую вселенную"

горы в Туркестанской области поразили казахстанцев на снимках в соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 21:54 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поразил подписчиков снимками гор Келиншектау в Туркестанской области. Он побывал в селе Абай, которое "укрылось у подножия огромных доломитовых скал", сообщает Zakon.kz.

Фотографии он опубликовал в Instagram.

"Небольшое село, укрывшееся у подножия величественных гор Келиншектау – огромных доломитовых скал, которые поражают своей формой, мощью и светлой, почти сияющей фактурой. Эти горы создают ощущение, будто ты стоишь у входа в какую-то другую, древнюю геологическую вселенную. Я искренне люблю это место, как и весь хребет Каратау", – написал Доценко.

Он отметил, что старается приезжать туда чаще и все равно открывает местность по-новому.

"Эти кадры из моей недавней осенней поездки. Мне повезло увидеть Келиншектау в разном настроении: в чистом утреннем свете, когда видна каждая трещинка на камне; в мягкой вечерней дымке, превращающей хребет в фантастические силуэты; и даже ночью – под Млечным путем, который будто опускается прямо в сердце скального массива", – поделился фотограф.

Также он отметил, что обожает свою работу пейзажного фотографа. По его словам, когда можно снимать не спеша, "место начинает отвечать тебе взаимностью: открывает незаметные ракурсы, новые состояния и какие-то свои тайны".


"Жители Абая говорят, что привыкнуть к этой красоте невозможно, каждый день смотришь с новым впечатлением. Ну а я думаю, что Казахстан еще слишком мало знает о своем природном величии. И если мои фотографии помогут кому-то увидеть красоту нашей земли чуть яснее – значит, я все делаю не зря", – резюмировал Доценко.

Казахстанцы в комментариях отметили, что в какой-то момент предположили, будто снимки сделаны в Италии:

– Я подумала, это Доломитовые Альпы в Италии.

– Шедевры, мне особенно третье фото понравилось.

– Благодарю, ваши работы познавательные и очень впечатляют!

– Как это красиво и величественно! И как красив наш Казахстан! Спасибо вам за это!

– Обожаю ваши работы. Как всегда, все самые лучшие виды нашей необъятной Родины.

Ранее Доценко поразил казахстанцев новой подборкой фотографий красот загадочного Алтая.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет
20:38, 10 ноября 2024
Алматинские горы в ноябре восхитили Казнет
Уникальное видео сентябрьского суперлуния над алматинскими горами поразило Казнет
20:41, 18 сентября 2024
Уникальное видео сентябрьского суперлуния над алматинскими горами поразило Казнет
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
20:14, 30 сентября 2025
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
