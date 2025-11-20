Италия или Казахстан: горы Келиншектау открыли Казнету "древнюю геологическую вселенную"

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поразил подписчиков снимками гор Келиншектау в Туркестанской области. Он побывал в селе Абай, которое "укрылось у подножия огромных доломитовых скал", сообщает Zakon.kz.

Фотографии он опубликовал в Instagram.

"Небольшое село, укрывшееся у подножия величественных гор Келиншектау – огромных доломитовых скал, которые поражают своей формой, мощью и светлой, почти сияющей фактурой. Эти горы создают ощущение, будто ты стоишь у входа в какую-то другую, древнюю геологическую вселенную. Я искренне люблю это место, как и весь хребет Каратау", – написал Доценко.

Он отметил, что старается приезжать туда чаще и все равно открывает местность по-новому.

"Эти кадры из моей недавней осенней поездки. Мне повезло увидеть Келиншектау в разном настроении: в чистом утреннем свете, когда видна каждая трещинка на камне; в мягкой вечерней дымке, превращающей хребет в фантастические силуэты; и даже ночью – под Млечным путем, который будто опускается прямо в сердце скального массива", – поделился фотограф.

Также он отметил, что обожает свою работу пейзажного фотографа. По его словам, когда можно снимать не спеша, "место начинает отвечать тебе взаимностью: открывает незаметные ракурсы, новые состояния и какие-то свои тайны".





"Жители Абая говорят, что привыкнуть к этой красоте невозможно, каждый день смотришь с новым впечатлением. Ну а я думаю, что Казахстан еще слишком мало знает о своем природном величии. И если мои фотографии помогут кому-то увидеть красоту нашей земли чуть яснее – значит, я все делаю не зря", – резюмировал Доценко.

Казахстанцы в комментариях отметили, что в какой-то момент предположили, будто снимки сделаны в Италии:

– Я подумала, это Доломитовые Альпы в Италии. – Шедевры, мне особенно третье фото понравилось. – Благодарю, ваши работы познавательные и очень впечатляют! – Как это красиво и величественно! И как красив наш Казахстан! Спасибо вам за это! – Обожаю ваши работы. Как всегда, все самые лучшие виды нашей необъятной Родины.

