Метели и снегопад накроют РК: в Алматы и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 14 областях Казахстана на 22 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.



На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.



В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

22-24 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве 22-24 января временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Алматы 22-24 января временами ожидается туман, на дорогах гололедица.



На востоке, юге, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области туман. В Кызылорде утром и днем ожидается гололед



На западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем в Аягозском районе порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.



На юге области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге, в центре области туман. В Жезказгане временами туман.



На западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.



Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем ожидаются снег, гололед. Временами туман, днем низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.



Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на четверг, 22 января 2026 года.

