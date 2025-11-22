Дождь, снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 23 ноября
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
На севере, днем в центре Казахстана в воскресенье сохраняется неустойчивая погода – пройдут осадки в виде дождя и снега, следует из прогноза синоптиков.
На севере страны прогнозируют низовую метель, на севере, востоке – гололед.
На остальной территории страны обещают погоду без осадков.
По республике также ожидается туман, на севере, северо-западе, востоке, юге – усиление ветра.
Ранее "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящую неделю в Алматы.
