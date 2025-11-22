#АЭС в Казахстане
События

Дождь, снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 23 ноября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На севере, днем в центре Казахстана в воскресенье сохраняется неустойчивая погода – пройдут осадки в виде дождя и снега, следует из прогноза синоптиков.

На севере страны прогнозируют низовую метель, на севере, востоке – гололед.

На остальной территории страны обещают погоду без осадков.

По республике также ожидается туман, на севере, северо-западе, востоке, юге – усиление ветра.

В Астане, Алматы и еще шести городах ожидается НМУ: кому стоит насторожиться

Ранее "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящую неделю в Алматы.

