События

Пропавшую 10-летнюю девочку искали ночью более тысячи астанчан

люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 10:47 Фото: ДП Астаны
Более тысячи астанчан объединились в поисках пропавшей девочки, которая отделилась от группы после празднования дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном департаменте полиции, 22 ноября 2025 года поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки, которая после празднования дня рождения отделилась от группы и ушла в неизвестном направлении.

Были организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых приняли участие тысячи астанчан.

"К поискам подключились волонтеры, неравнодушные жители столицы, сотрудники Национальной гвардии и весь личный состав столичного гарнизона полиции. С учетом холодной погоды были мобилизованы дополнительные силы и ресурсы, чтобы максимально оперативно обследовать районы возможного передвижения ребенка". Департамент полиции Астаны

Девочка была обнаружена благодаря сообщению контролера городского пассажирского транспорта, ребенок найден и возвращен родителям.

"Призываем родителей уделять внимание поведению детей, контролировать их местонахождение и маршруты передвижения. Многие случаи можно предотвратить при своевременном взаимодействии с ребенком", – отметил первый заместитель начальника департамента полиции Астаны Абиль Абильдин.

22 ноября запертого в квартире ребенка спасли в Караганде.

