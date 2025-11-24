Геологический кластер мирового уровня открылся в Жезказгане
Современное техническое оборудование, установленное на объекте, есть только в семи центрах по всему миру и первый подобного масштаба в Центральной Азии.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что развитие геологической отрасли является важным условием экономического роста страны. Президент поставил задачу модернизировать систему управления горнорудным сектором и значительно повысить геолого-геофизическую изученность территории Казахстана. Создание геокластера соответствует этим приоритетам и усиливает практическую базу для обновления геологоразведки.
Геологический кластер – первый объект подобного масштаба в Казахстане. Интеграция учебного центра и лабораторного комплекса в одном месте позволяет в ускоренном формате получать геологическую информацию и, как следствие, принимать решения при ведении геологоразведочных работ.
Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
ТОО "Корпорация Казахмыс" инвестировало в проект порядка 11 млрд тенге. Подрядчиком выступила казахстанская компания Tansu Construction. На площадке создано более 200 рабочих мест. Управление Геологическим кластером осуществляет ТОО "Kazakhmys Barlau".
В составе кластера работает крупнейшее в стране кернохранилище. Оно вмещает 200 тысяч погонных метров керна и формирует национальный архив первичных геологических данных. Это позволяет в любой момент возвращаться к исходным данным, уточнять рабочие геологические модели и снижать риски при ведении разведочных работ.
Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
Лабораторный блок кластера создан совместно с австралийской компанией ALS – мировым лидером аналитических исследований. Это гарантирует высокое качество геохимических данных и их соответствие международным стандартам.
В кластере применяется технология автоматизированного сканирования керна скважин Ancorelog (Германия) и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки получаемой информации LithoLens. Они увеличивают скорость анализа керна с 60 до 240 погонных метров за смену. Комплексное применение данных технологий позволяет оперативно формировать геолого-поисковые модели месторождений и повышать качество получаемой информации.
Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
"Мы открываем инфраструктуру, которая делает геологию Казахстана более точной, быстрой и технологичной. На одной площадке собраны хранение первичных данных, лабораторные исследования, цифровой анализ и обучение специалистов. Это новый уровень, который будет работать на устойчивое развитие минерально-сырьевой базы страны", – отметил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев на церемонии открытия.
В мероприятии приняла участие группа депутатов Мажилиса Парламента. По словам председателя Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едила Жанбыршина, в стране постепенно формируется прочная законодательная база для создания геологического кластера, который будет в полной мере работать на национальную экономику и повышение благополучия казахстанцев.
Во исполнение поручения главы государства внесены поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании". На этой неделе Мажилис принял соответствующий закон во втором чтении и направил его на рассмотрение в Сенат.
Основная цель поправок – повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора. Новый закон, прежде всего, даст сильный импульс развитию отечественной геологии.
Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
"Согласно новым нормам, мы существенно увеличиваем инвестиционный порог в соглашениях по переработке твердых полезных ископаемых. Кроме того, не менее 50% средств, поступающих от подписных бонусов, будут направляться на изучение состояния государственного фонда недр. Также мы узаконили единую платформу недропользования. Все необходимые инвесторам процессы будут проходить через этот портал. Это создает возможности для привлечения инвестиций и качественного обслуживания инвесторов. То есть речь идет о прозрачности, справедливости и конкуренции. Новый закон, без сомнения, поможет продвигать такие инвестиционные проекты, как геологический кластер, созданный в Жезказгане. В целом все это даст импульс развитию экономики и улучшению уровня жизни людей", – сказал Едил Жанбыршин.
На базе кластера также функционирует современная геофизическая лаборатория совместно с Colorado School of Mines. Она оснащена передовым оборудованием от мировых производителей. Пусконаладочные работы, техническое обслуживание и сертифицированный ремонт выполняют специалисты ТОО "Qazaq Geophysics". Лаборатория создана для развития научно-исследовательского потенциала страны. Здесь будут готовить квалифицированных специалистов в области геофизики, приборостроения и робототехники.
Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
Диспетчерский центр кластера является единой точкой управления геологоразведкой ТОО "Kazakhmys Barlau". В режиме реального времени контролируются транспорт, буровые установки и вся аналитика.
Помимо этого, в кластер входит учебно-методический блок. Он предназначен для подготовки и переподготовки специалистов и в дальнейшем будет интегрирован с программами создаваемого Университета Ұлытау, выпускники которого будут получать три диплома: самого вуза, Satbayev University и первого в мире филиала Colorado School of Mines. Этот проект изменит не только образование и экономику, но и идентичность региона. На территории кластера также построен музей.
Геологический кластер укрепляет научно-производственный потенциал Жезказгана. Он создает новые рабочие места, расширяет возможности профессионального роста и усиливает научно-техническую базу региона. Проект продолжает научное наследие Каныша Сатпаева и способствует развитию современной геологической школы Казахстана.
Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
"На протяжении пяти лет мы создавали высокотехнологичный хаб, объединяющий науку, образование и производство. Наш проект основан на опыте ведущих мировых геологических центров и реализуется в тесном сотрудничестве с международными лидерами отрасли. Созданный кластер позволяет внедрять современные методы разведки, развивать новые компетенции и формировать профессиональную среду, которая определяет будущее геологической отрасли Казахстана", – сказал генеральный директор ТОО "Kazakhmys Barlau" Галым Нуржанов.
Открытие Геологического кластера "Казахмыс" – значимое событие не только для региона, но и всей отрасли. Проект ускоряет цифровизацию геологии, усиливает исследовательский потенциал и выводит казахстанскую геологоразведку на новый уровень.