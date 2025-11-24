Геологический кластер мирового уровня открылся в Жезказгане

В Жезказгане официально открылся первый Геологический кластер. Это один из немногих центров мирового уровня, где все ключевые процессы геологоразведки объединены на одной площадке, сообщает Zakon.kz.

Современное техническое оборудование, установленное на объекте, есть только в семи центрах по всему миру и первый подобного масштаба в Центральной Азии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что развитие геологической отрасли является важным условием экономического роста страны. Президент поставил задачу модернизировать систему управления горнорудным сектором и значительно повысить геолого-геофизическую изученность территории Казахстана. Создание геокластера соответствует этим приоритетам и усиливает практическую базу для обновления геологоразведки.

Геологический кластер – первый объект подобного масштаба в Казахстане. Интеграция учебного центра и лабораторного комплекса в одном месте позволяет в ускоренном формате получать геологическую информацию и, как следствие, принимать решения при ведении геологоразведочных работ.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

ТОО "Корпорация Казахмыс" инвестировало в проект порядка 11 млрд тенге. Подрядчиком выступила казахстанская компания Tansu Construction. На площадке создано более 200 рабочих мест. Управление Геологическим кластером осуществляет ТОО "Kazakhmys Barlau".

В составе кластера работает крупнейшее в стране кернохранилище. Оно вмещает 200 тысяч погонных метров керна и формирует национальный архив первичных геологических данных. Это позволяет в любой момент возвращаться к исходным данным, уточнять рабочие геологические модели и снижать риски при ведении разведочных работ.