Собака оказалась в ловушке на обледеневшем Сайране в Алматы

Неравнодушные жители Алматы обратились к спасателям с просьбой вытащить собаку со льда озера Сайран, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сотрудники спасательных служб сегодня, 25 февраля 2026 года, получили сообщение о том, что на озере Сайран якобы тонет собака.
Прибывшие на место спасатели ДЧС и Службы спасения города установили, что животное оказалось за ограждением на обледенелой поверхности водоема. Собака не могла самостоятельно выбраться.
"Спасатели оперативно провели необходимые работы, бережно отловили собаку без удавки и перенесли ее в безопасное место".Пресс-служба ДЧС Алматы
