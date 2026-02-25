#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Собака оказалась в ловушке на обледеневшем Сайране в Алматы

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 18:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неравнодушные жители Алматы обратились к спасателям с просьбой вытащить собаку со льда озера Сайран, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сотрудники спасательных служб сегодня, 25 февраля 2026 года, получили сообщение о том, что на озере Сайран якобы тонет собака.

Прибывшие на место спасатели ДЧС и Службы спасения города установили, что животное оказалось за ограждением на обледенелой поверхности водоема. Собака не могла самостоятельно выбраться.

"Спасатели оперативно провели необходимые работы, бережно отловили собаку без удавки и перенесли ее в безопасное место".Пресс-служба ДЧС Алматы

Немного ранее мы рассказывали, что неравнодушная жительница Алматы вмешалась в историю с жестоким обращением с животным и подарила вторую жизнь собаке. Что произошло, читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
