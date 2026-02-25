Собака оказалась в ловушке на обледеневшем Сайране в Алматы

Неравнодушные жители Алматы обратились к спасателям с просьбой вытащить собаку со льда озера Сайран, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сотрудники спасательных служб сегодня, 25 февраля 2026 года, получили сообщение о том, что на озере Сайран якобы тонет собака.

Прибывшие на место спасатели ДЧС и Службы спасения города установили, что животное оказалось за ограждением на обледенелой поверхности водоема. Собака не могла самостоятельно выбраться.

"Спасатели оперативно провели необходимые работы, бережно отловили собаку без удавки и перенесли ее в безопасное место". Пресс-служба ДЧС Алматы

