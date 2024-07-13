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В Павлодарской области затонул понтонный мост

В Павлодарской области затонул понтонный мост, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 14:56 Фото: Instagram/nurlan_dyussimbinov
В селе Коктас сельского округа Канаша Камзина в Павлодарской области затонул понтонный мост. На место отправился аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов и рассказал о дальнейших планах, сообщает Zakon.kz.

Аким опубликовал видео с выезда на странице в Instagram 12 июля 2024 года.

"Осмотрел понтонный мост через реку Белая. На данный момент понтонный мост затонул. В первую очередь планируется вытащить и отремонтировать его путем привлечения сельхозтехники у крестьянских хозяйств и предприятий".Нурлан Дюсимбинов

Также, по его словам, рассматриваются альтернативные пути –  это организация паромных переправ техники и людей на противоположенный берег.

"Кроме того, для строительства нового понтонного моста выделены средства из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации (ПСД)".Нурлан Дюсимбинов

Тем временем в пресс-службе Министерства транспорта рассказали, как продвигается строительство самого большого моста в Казахстане через Бухтарминское водохранилище. Подробнее можно прочитать здесь.

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