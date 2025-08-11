Красиво, но местами опасно: что нравится алматинцам на Сайране и чем недовольны местные экстремалы

В Алматы до сих пор продолжается реконструкция озера Сайран. Жители и гости города, так и не дождавшись официального открытия, начали гулять по обновленной набережной. Как водоем выглядит сейчас и чем он привлекает отдыхающих – в материале Zakon.kz.

Реконструкция озера Сайран началась еще в 2023 году с очистки дна, демонтажа старых конструкций, укрепления берега и прокладки новых инженерных сетей. Подрядчик, выполнявший строительные работы, обещал, что объект будет полностью готов к открытию в мае 2024 года. Но увы, этого не произошло. Сроки постоянно переносили то на май 2025 года, то обещали все сдать в июне, но до сих пор набережная вокруг озера Сайран так и официально не открыта. Строительные работы до сих пор продолжаются.

К слову, из-за неоднократных срывов сроков сдачи объекта акимат города Алматы был вынужден подать на подрядчика в суд. Кроме этого, руководство города недовольно и качеством уже выполненных работ. Например, чиновников не удовлетворило освещение территории и отсутствие автополива газонов.

Работой строителей остались недовольны и спортсмены-экстремалы. Они заявляют, что площадка, которая появилась около двух месяцев назад, опасна для катаний и построена с грубыми нарушениями – покрытие скользкое и отходит от основания, краска облазит, а в некоторых местах даже выпали крепежные болты. Также любители самокатов, скейтбордов и велосипедов утверждают, что склоны трамплинов слишком крутые и несколько человек уже получили травмы.

Несмотря на все проблемы, с наступлением лета озеро Сайран стало точкой всеобщего притяжения. Каждый вечер десятки и даже сотни алматинцев и гостей мегаполиса тянутся к прогулочной зоне, многие отмечают необычное оформление, уютные площадки для отдыха и в целом обновленный облик вокруг водоема.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как это и бывает, где много отдыхающих, там непременно появляются стихийные точки по продаже сладкой ваты, кукурузы, мороженого и игрушек. Местные говорят, что торговцы буквально заполонили все открытые участки.

Фото: Zakon.kz

Особую атмосферу теперь на озере Сайран создают и уличные музыканты. Молодые люди исполняют как современные хиты, так и композиции из классики казахстанской эстрады. К примеру, можно часто услышать песни из репертуара Розы Рымбаевой, Батырхана Шукенова и группы "Овощи и фрукты".

Фото: Zakon.kz

Не секрет, что озеро Сайран, которое у многих когда-то считалось запущенным, сейчас переживает свое второе перерождение. После глобальной реконструкции о новой прогулочной зоне теперь знают не только алматинцы, но и жители всей страны.

"Мы с супругом приехали в гости к своей дочери из Павлодара. Много слышали и читали в СМИ про то, что идет реконструкция озера. Решили обязательно посетить это место. Впечатлений много. Все очень красиво, нам понравилось. Особенно нас впечатлил мост через озеро. На его середине можно увидеть отражение города на водной глади как в зеркале. Очень красивое зрелище", – рассказала жительница Павлодара Ольга Сафина.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Многие алматинцы отмечают, что озеро Сайран и прогулочная зона вокруг действительно преобразились. Однако есть и те, кто обращает внимание на некоторые недочеты, которые строители допустили при реконструкции.

"Я коренной алматинец. Живу в южной столице с рождения. В Сайране купался, когда еще был подростком. Могу с уверенностью сказать: территория вокруг озера никогда не была такой красивой и облагороженной. Тут по вечерам приятно гулять, отдыхать после работы, встречаться с друзьями. Но мне кажется, территория недостаточно освещена, есть довольно темные углы", – поделился Серикжан Болатпеков.

Фото: Zakon.kz

Уже утром набережная вокруг озера Сайран выглядит иначе. Территорию усиленно в порядок приводят коммунальщики.

Фото: Zakon.kz

Изредка можно встретить лишь не спеша прогуливающихся пенсионеров и женщин с колясками.

Фото: Zakon.kz

Некоторые алматинцы, которые живут рядом с озером, приходят на водоем, чтобы позавтракать на свежем воздухе.

Если для одних набережная озера Сайран – отличное и безопасное место для семейного отдыха, то для спасателей ДЧС Алматы водоем – опасная зона, по крайней мере, сами специалисты говорят об этом. А все из-за холодной воды и резких перепадов глубины, которые не рассчитаны для массового купания. Да и вода в озере не соответствует санитарным нормам. Но многих такие предупреждения не останавливают, и в итоге не так давно в озере утонули два человека.

Фото: Zakon.kz

Сразу же после трагедии властями Алматы было решено обнести озеро Сайран металлическим забором, выставить наряды полиции и спасателей по периметру водоема. Нарушителей штрафуют на 150 тысяч тенге.

"Хорошее место. Мне нравится читать у воды. Стараюсь посещать набережную ранним утром, когда нет жары. Жаль, что купаться тут небезопасно. Было бы прекрасно окунуться в прохладную воду в знойный день. Однако запрет на купание сделали не просто так, ведь необходимо соблюдать правила безопасности, а многие этого просто не делают. В остальном набережная озера Сайран очень приятное место для отдыха", – поделилась алматинка Зауре Мирзагалиева.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что на реконструкцию озера Сайран из бюджета потратили 12 млрд тенге. Компания, которая занимается ремонтом, заявляет, что все сдаст в установленные сроки, а власти Алматы обещают, что обновленная зона отдыха будет официально открыта в сентябре.