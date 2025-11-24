#АЭС в Казахстане
События

Призывали к убийствам: в крупных городах Казахстана произошли задержания

задержание КНБ экстремистов, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:23 Фото: КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) 24 ноября 2025 года рассказали о задержаниях приверженцев деструктивных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.

Так, в ноябре в городах Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях, задержали шесть человек.

задержание КНБ экстремистов, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:23

Фото: КНБ РК

"По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы. С санкции суда данные лица взяты под арест. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – сообщили в КНБ.

Кроме того, в ведомстве рассказали о приговоре за аналогичное преступление. 3 ноября к 7 годам лишения свободы осудили жителя Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму.

изъятые у экстремиста пистолет и документы, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:23

Фото: КНБ РК

Приговор вступил в законную силу.

задержание КНБ экстремистов, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:23

Фото: КНБ РК

Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц.

Статистика множится: по данным на конец октября 2025-го, в КНБ сообщали о задержании 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму, осуждены были 83 приверженца радикальной идеологии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
