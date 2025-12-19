Маркировка "999": в КНБ заявили о задержании иностранца и пресечении наркоканала на границе Казахстана

Фото: gov.kz

Наркоканал пресечен в одной из областей Казахстана. Об этом сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали в Комитете национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что: "14 декабря текущего года в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999". Фото: gov.kz Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин – 0,999 кг,

опий – 3,620 кг,

гашиш – 25,949 кг. Фото: gov.kz "Задержан иностранный гражданин, проводится досудебное расследование". Пресс-служба КНБ РК Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. Материал по теме 100 коррупционных дел завел КНБ Казахстана 11 декабря 2025 года в КНБ рассказали, что за кражу денег со счетов граждан Германии задержан казахстанец.

