Маркировка "999": в КНБ заявили о задержании иностранца и пресечении наркоканала на границе Казахстана
Фото: gov.kz
Наркоканал пресечен в одной из областей Казахстана. Об этом сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали в Комитете национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.
Из распространенного релиза следует, что:
"14 декабря текущего года в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999".
Фото: gov.kz
Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых:
- героин – 0,999 кг,
- опий – 3,620 кг,
- гашиш – 25,949 кг.
Фото: gov.kz
"Задержан иностранный гражданин, проводится досудебное расследование".Пресс-служба КНБ РК
Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
11 декабря 2025 года в КНБ рассказали, что за кражу денег со счетов граждан Германии задержан казахстанец.
