Происшествия

Маркировка "999": в КНБ заявили о задержании иностранца и пресечении наркоканала на границе Казахстана

авто, обыск, расфасованные мешочки, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:19 Фото: gov.kz
Наркоканал пресечен в одной из областей Казахстана. Об этом сегодня, 19 декабря 2025 года, рассказали в Комитете национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что:

"14 декабря текущего года в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Путем применения технических средств в скрытых местах автомобиля обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999".

Фото: gov.kz

Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых:

  • героин – 0,999 кг,
  • опий – 3,620 кг,
  • гашиш – 25,949 кг.

Фото: gov.kz

"Задержан иностранный гражданин, проводится досудебное расследование".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:19
100 коррупционных дел завел КНБ Казахстана

11 декабря 2025 года в КНБ рассказали, что за кражу денег со счетов граждан Германии задержан казахстанец.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
