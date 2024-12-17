На крупных рынках Алматы торговали поддельными сигаретами

Департамент государственных доходов по городу Алматы совместно с подразделениями Турксибского и Алмалинского районов на крупных рынках выявил факты незаконного оборота подакцизной продукции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства от 17 декабря 2024 года, на рынках "Алматы-1", "Турксиб", "Жетысу-Семиречье", "Барыс" и "Жұлдыз" из незаконного оборота изъяли 20 780 пачек контрафактных сигарет и 73 пачки кальянного табака без средств идентификации. Общая стоимость конфискованной продукции составила 13 783 760 тенге.

"В соответствии с Кодексом РК "Об административных правонарушениях" (статья 283, часть 2), предусмотрена административная ответственность, размер штрафа составляет от 150 до 500 МРП и определяется по решению суда. В настоящее время по данному делу проводится работа по передаче материалов в судебные органы для принятия дальнейших процессуальных решений", – сообщили в ДГД.

Фото: ДГД Алматы

Там отметили, что контрафактная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья граждан.

Между тем в Астане в рамках XII Международного форума "Антиконтрафакт" озвучили, что общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС достигла около 1,9 млрд долларов ущерба в год и она ежегодно растет. Сильнее страдает Россия – в прошлом году экономический урон страны приблизился к 130 млрд рублей (1,4 млрд долларов). Казахстан, по словам выступающих, – второй по размерам участник ЕАЭС. В 2023 году эксперты недосчитались 32 млрд тенге (69 млн долларов).