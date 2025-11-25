#АЭС в Казахстане
События

Как в Акорде встретили президента Туркменистана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:33 Фото: akorda.kz
В Акорде 25 ноября 2025 года встретили президента Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан с государственным визитом 24 ноября. В аэропорту Астаны его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:33

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.

военные в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:33

Фото: akorda.kz

Были исполнены национальные гимны.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:33

Фото: akorda.kz

В рамках визита Сердара Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
