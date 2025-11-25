Как в Акорде встретили президента Туркменистана

В Акорде 25 ноября 2025 года встретили президента Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан с государственным визитом 24 ноября. В аэропорту Астаны его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.

Фото: akorda.kz

Были исполнены национальные гимны.

Фото: akorda.kz

В рамках визита Сердара Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.