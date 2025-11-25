Как в Акорде встретили президента Туркменистана
Фото: akorda.kz
В Акорде 25 ноября 2025 года встретили президента Туркменистана, сообщает Zakon.kz.
Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан с государственным визитом 24 ноября. В аэропорту Астаны его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Фото: akorda.kz
Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.
Фото: akorda.kz
Были исполнены национальные гимны.
Фото: akorda.kz
В рамках визита Сердара Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript