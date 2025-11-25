КТЖ ведет переговоры с администрациями КНР и Узбекистана по увеличению приема поездов

В октябре-ноябре 2025 года на стыковых пунктах Казахстан – Китай отмечено снижение приема поездов со стороны КНР.

Причина – длительные досмотровые процедуры с отбором проб и лабораторным анализом зерновых грузов в Урумчи и Пекине (5-10 суток). Для недопущения роста скоплений поездов в данный момент отправка составов в КНР проводится в рамках согласованной суточной нагрузки с фактическими возможностями приема китайской стороны.

До 70% сезонного экспорта зерна приходится на страны Центральной Азии, в том числе значительные объемы – в Узбекистан. Пропускная способность узбекской железной дороги существенно ниже поступающих грузопотоков, что привело к накоплению составов.

Кроме того, в прошлом маркетинговом году на субсидирование транспортных расходов при экспорте зерна в дальнее зарубежье было направлено 40 млрд тенге (компенсация 20-30 тыс. тенге за тонну). В текущем году субсидии не применяются, что привело к переориентации поставок на более короткие маршруты – в страны Центральной Азии и КНР. Это усилило нагрузку на отдельные пограничные переходы и инфраструктуру соседних стран. Возобновление субсидирования позволит перераспределить часть экспортных потоков, снизить давление на стыки с КНР и Узбекистаном и обеспечить более сбалансированный вывоз зерна.

В КТЖ задействован необходимый парк зерновозов и крытых вагонов, при необходимости привлекается дополнительный подвижной состав. Работает Зерновой штаб с участием госорганов и бизнеса, осуществляющий ежедневный мониторинг ситуации. Ведутся переговоры с железными дорогами КНР и Узбекистана по увеличению приема поездов, ускорению процедур досмотра и разгрузке стыков.