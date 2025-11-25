#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
События

КТЖ ведет переговоры с администрациями КНР и Узбекистана по увеличению приема поездов

поезд , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 20:10 Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
В октябре-ноябре 2025 года на стыковых пунктах Казахстан – Китай отмечено снижение приема поездов со стороны КНР.

Причина – длительные досмотровые процедуры с отбором проб и лабораторным анализом зерновых грузов в Урумчи и Пекине (5-10 суток). Для недопущения роста скоплений поездов в данный момент отправка составов в КНР проводится в рамках согласованной суточной нагрузки с фактическими возможностями приема китайской стороны.

До 70% сезонного экспорта зерна приходится на страны Центральной Азии, в том числе значительные объемы – в Узбекистан. Пропускная способность узбекской железной дороги существенно ниже поступающих грузопотоков, что привело к накоплению составов.

Кроме того, в прошлом маркетинговом году на субсидирование транспортных расходов при экспорте зерна в дальнее зарубежье было направлено 40 млрд тенге (компенсация 20-30 тыс. тенге за тонну). В текущем году субсидии не применяются, что привело к переориентации поставок на более короткие маршруты – в страны Центральной Азии и КНР. Это усилило нагрузку на отдельные пограничные переходы и инфраструктуру соседних стран. Возобновление субсидирования позволит перераспределить часть экспортных потоков, снизить давление на стыки с КНР и Узбекистаном и обеспечить более сбалансированный вывоз зерна.

В КТЖ задействован необходимый парк зерновозов и крытых вагонов, при необходимости привлекается дополнительный подвижной состав. Работает Зерновой штаб с участием госорганов и бизнеса, осуществляющий ежедневный мониторинг ситуации. Ведутся переговоры с железными дорогами КНР и Узбекистана по увеличению приема поездов, ускорению процедур досмотра и разгрузке стыков.

За маркетинговый год 2025-2026 (сентябрь – 20 ноября) перевезено 3,8 млн тонн зерна (+18%), в том числе: 900 тыс. тонн – на внутренний рынок (+32%), 2,9 млн тонн – на экспорт (+14%). Экспорт в страны Центральной Азии составил 1,8 млн тонн (+24%), из них 1,3 млн тонн – в Узбекистан (+34%).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Высокоскоростные поезда не появятся в Казахстане – КТЖ
13:13, 17 сентября 2025
Высокоскоростные поезда не появятся в Казахстане – КТЖ
В Минтранспорта объяснили, что мешает ускорить пассажирские поезда
12:36, 16 октября 2025
В Минтранспорта объяснили, что мешает ускорить пассажирские поезда
Изменились сроки приема документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки
09:25, 24 ноября 2025
Изменились сроки приема документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: