События

Поезд свяжет Астану и российский Омск

жд станция с поездом в РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 09:44 Фото: Пассажирские перевозки
С 14 декабря 2025 года будет запущен новый маршрут поезда №145/146 "Астана – Омск", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", состав будет курсировать трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Состав поезда включает три купейных и пять плацкартных вагонов. Он позволит перевозить порядка 400 пассажиров.

"Поезд будет сформирован из стандартных вагонов, соответствующих требованиям безопасности и комфорта. Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433", – отметили в АО.

Ранее сообщалось о запуске с 26 октября 2025 года прямого ж/д маршрута "Алматы – Москва".

Грипп отступил, идет снижение заболеваемости – Минздрав
10:12, Сегодня
Грипп отступил, идет снижение заболеваемости – Минздрав
Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай: есть пострадавшие
10:03, 15 декабря 2024
Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай: есть пострадавшие
Когда начнется запуск первых поездов LRT в Астане
14:27, 26 сентября 2025
Когда начнется запуск первых поездов LRT в Астане
