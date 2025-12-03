Поезд свяжет Астану и российский Омск

С 14 декабря 2025 года будет запущен новый маршрут поезда №145/146 "Астана – Омск", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", состав будет курсировать трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Состав поезда включает три купейных и пять плацкартных вагонов. Он позволит перевозить порядка 400 пассажиров.

"Поезд будет сформирован из стандартных вагонов, соответствующих требованиям безопасности и комфорта. Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433", – отметили в АО.

Ранее сообщалось о запуске с 26 октября 2025 года прямого ж/д маршрута "Алматы – Москва".