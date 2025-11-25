В Атырауской области создана комиссия по борьбе с вредителями

По информации руководителя Атырауской противочумной станции Ларисы Нурмагамбетовой, на текущий день фиксируется увеличение численности мышевидных грызунов в ряде населённых пунктов пригородной зоны города Атырау и в Махамбетском районе.

По предварительным данным специалистов, рост популяции обусловлен теплыми погодными условиями и последствиями прошлогоднего паводка, которые сформировали благоприятную кормовую базу и создали условия для активного размножения грызунов, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Противочумной станцией регулярно проводится обследование пойманных грызунов на наличие инфекционных заболеваний, и на сегодняшний день все результаты лабораторных исследований являются отрицательными.

Для превентивной борьбы с вредителями и недопущения дальнейшего их распространения под председательством заместителя акима области Кайрата Нуртаева создана комиссия. В ее состав вошли профильные ведомства – Атырауская противочумная станция, управления предпринимательства и промышленности, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы, акимат Махамбетского района, а также организации, занимающиеся дезинфекцией.

В настоящее время в Махамбетском районе работают две специализированные организации. По поручению К. Нуртаева из природного резервата "Ақжайық" выделен трактор. В районе Махамбета проводится углубительная очистка береговой линии реки Жайық (Урал) на глубине 0,5–1 метр, а также работы по травле грызунов. Населенные пункты, где выявлены очаги, будут полностью обработаны аналогичным методом.

Кроме того, будут задействованы еще четыре организации: две – в Атырау и две – в Махамбетском районе. В городской зоне работы по травле вредителей пройдут на обоих берегах Жайыка – вблизи сельских округов Береке и Кайыршахты.

"Основная цель оперативного штаба – уничтожить очаги концентрации вредителей, сократить их популяцию и полностью предотвратить дальнейшее распространение. Работы должны начаться незамедлительно, чтобы устранить угрозу. Управлению предпринимательства и промышленности области поручено организовать дератизационные работы на крупных предприятиях региона", – отметил К. Нуртаев.

По словам специалистов, эффект от примененного яда должен стать заметным в течение 7-10 дней. При этом в дератизационных работах будут использоваться препараты, которые безопасны для людей и домашних животных и применяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

