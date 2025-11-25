#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
События

12 тонн "опасного" казахстанского мороженого не пропустили в Россию

Мороженное, Россия, Казахстан, возврат , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 22:05 Фото: pixabay
Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии мороженого из Казахстана без необходимых документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в управлении ведомства по Оренбургской области.

Инцидент произошел 22 ноября на российско-казахстанском участке границы в районе МАПП "Маштаково". В ходе совместной проверки с Пограничным управлением ФСБ была выявлена фура, перевозившая более 12,3 тонны мороженого различных наименований.

По данным Россельхознадзора, у перевозчика отсутствовали подтверждения, что использованное сырье происходит из хозяйств, включенных в официальный перечень предприятий Казахстана, соблюдающих требования безопасности, предусмотренные статьями 11.4.9 и 11.4.12 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, касающихся губкообразной энцефалопатии.

Кроме того, выявлены нарушения в ветеринарных документах:

  • дата выработки в сертификате не совпадала с маркировкой продукции;
  • отсутствовала информация о том, что молочное сырье получено от хозяйств, свободных от заразных болезней животных.

Перевозчик привлечен к административной ответственности. Вся партия мороженого оформлена к возврату в Казахстан.

Ранее сообщалось, что крупную партию российской птицы развернули на границе Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца
13:37, 25 сентября 2024
Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца
Сигареты на 200 млн тенге хотели "незаметно" ввезти в Казахстан из России
16:20, 22 октября 2024
Сигареты на 200 млн тенге хотели "незаметно" ввезти в Казахстан из России
Партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном
19:26, 26 июня 2023
Партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: