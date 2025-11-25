12 тонн "опасного" казахстанского мороженого не пропустили в Россию

Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии мороженого из Казахстана без необходимых документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в управлении ведомства по Оренбургской области.

Инцидент произошел 22 ноября на российско-казахстанском участке границы в районе МАПП "Маштаково". В ходе совместной проверки с Пограничным управлением ФСБ была выявлена фура, перевозившая более 12,3 тонны мороженого различных наименований.

По данным Россельхознадзора, у перевозчика отсутствовали подтверждения, что использованное сырье происходит из хозяйств, включенных в официальный перечень предприятий Казахстана, соблюдающих требования безопасности, предусмотренные статьями 11.4.9 и 11.4.12 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, касающихся губкообразной энцефалопатии.

Кроме того, выявлены нарушения в ветеринарных документах:

дата выработки в сертификате не совпадала с маркировкой продукции;

отсутствовала информация о том, что молочное сырье получено от хозяйств, свободных от заразных болезней животных.

Перевозчик привлечен к административной ответственности. Вся партия мороженого оформлена к возврату в Казахстан.

Ранее сообщалось, что крупную партию российской птицы развернули на границе Казахстана.