Мороженое на деньги наркоторговцев покупают детям в США
Фото: Facebook/OrangeCoSheriff
В штате Флорида полицейские бесплатно развозят детям мороженое, приобретаемое на деньги, изъятые у наркоторговцев, сообщает Zakon.kz.
Днями ранее информация появилась в социальных сетях полицейского округа Ориндж. Со слов местного шерифа, полицейским доставляет удовольствие угощать ребятню мороженым, которое они покупают на конфискованные деньги от продажи наркотиков.
В течение месяца фургон с мороженым будет ездить по разным районам округа. Его также планируют задействовать на общественных мероприятиях, включая барбекю и пикники. Также полицейские намерены сотрудничать с местными некоммерческими организациями, чтобы фургон с мороженым курсировал на их мероприятиях.
Ранее в Таиланде туристы перепутали поминки со "шведским столом".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript