#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
494.75
586.77
6.38
Мир

Мороженое на деньги наркоторговцев покупают детям в США

Полиция США, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 05:23 Фото: Facebook/OrangeCoSheriff
В штате Флорида полицейские бесплатно развозят детям мороженое, приобретаемое на деньги, изъятые у наркоторговцев, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее информация появилась в социальных сетях полицейского округа Ориндж. Со слов местного шерифа, полицейским доставляет удовольствие угощать ребятню мороженым, которое они покупают на конфискованные деньги от продажи наркотиков.

В течение месяца фургон с мороженым будет ездить по разным районам округа. Его также планируют задействовать на общественных мероприятиях, включая барбекю и пикники. Также полицейские намерены сотрудничать с местными некоммерческими организациями, чтобы фургон с мороженым курсировал на их мероприятиях.

Ранее в Таиланде туристы перепутали поминки со "шведским столом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Специалисты рассказали, какое мороженое покупать нельзя
03:23, 11 июня 2024
Специалисты рассказали, какое мороженое покупать нельзя
Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане
16:49, 02 мая 2024
Грузовик с мороженым сбил 29 детей в Кыргызстане
Во время рейда против наркоторговцев в Турции задержали 130 человек
15:51, 25 апреля 2023
Во время рейда против наркоторговцев в Турции задержали 130 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легендарный боец обеспокоен кризисом американских ММА
06:16, Сегодня
Легендарный боец обеспокоен кризисом американских ММА
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 10 февраля на Олимпиаде-2026
05:50, Сегодня
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 10 февраля на Олимпиаде-2026
Бенавидес уверен, что способен причинить боль Биволу
05:22, Сегодня
Бенавидес уверен, что способен причинить боль Биволу
Луши Нани провёл первую тренировку с "Актобе"
04:48, 10 февраля 2026
Луши Нани провёл первую тренировку с "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: