Мороженое на деньги наркоторговцев покупают детям в США

В штате Флорида полицейские бесплатно развозят детям мороженое, приобретаемое на деньги, изъятые у наркоторговцев, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее информация появилась в социальных сетях полицейского округа Ориндж. Со слов местного шерифа, полицейским доставляет удовольствие угощать ребятню мороженым, которое они покупают на конфискованные деньги от продажи наркотиков.

В течение месяца фургон с мороженым будет ездить по разным районам округа. Его также планируют задействовать на общественных мероприятиях, включая барбекю и пикники. Также полицейские намерены сотрудничать с местными некоммерческими организациями, чтобы фургон с мороженым курсировал на их мероприятиях.

