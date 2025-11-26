Снег, дождь, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в РК на четверг

В 14 областях Казахстана на 27 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz cсо ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается временами туман.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.

Ранее сообщалось, что к концу недели в Алматы похолодает до -2°С.