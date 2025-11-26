К концу недели в Алматы похолодает до -2°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Метеорологи РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода с 27 по 29 ноября 2025 года в трех крупнейших городах страны. Так, Астану накроет туман, в Алматы ночью заметно похолодает, а в Шымкенте днем по-прежнему ощущается весна, сообщает Zakon.kz.

Астана 27 ноября: переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0°С.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2°С. Алматы 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +12+14°С.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2°С, днем +11+13°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2°С, днем +9+11°С. Шымкент 27 ноября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1°+1°С, днем +16+18°С.

28 ноября: небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

29 ноября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°С, днем +12+14°С. Синоптики уже озвучили, что 29 ноября Казахстан накроют морозы до -13°С.

