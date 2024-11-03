Гололед, туман и дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В 14 областях Казахстана на 4 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области утром и днем 15-20, порывы 25 м/с. В Таразе ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с

Днем в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, в центре области 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

На юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября.