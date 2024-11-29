Туман, гололед, дождь и снег: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В 15 областях Казахстана на 30 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юге, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, ночью – гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днем на востоке Алматинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На западе, севере области– туман. В Караганде ожидается туман.

На востоке, юге, в центре Улытауской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области – туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На западе, севере Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью в Жарминском районе 15-18 м/с. В Семее ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается гололед. На северо-востоке, в центре области – туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау – туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром – туман.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней в Алматы. Согласно данным Гидрометцентра, в выходные в южной столице атмосферный фронт изменит погоду – начнутся осадки, а температура понизится.