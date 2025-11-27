#АЭС в Казахстане
События

В степи Улытау после запуска ракеты нашли железные обломки: что ответили в МИИЦР

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 23:45 Фото: АО "ЦЭНКИ"
В Казнете появилось видео, на котором жители области Улытау показывают обнаруженные на земле металлические обломки, сообщает Zakon.kz.

Кадры 27 ноября опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан сообщило, что фрагменты могут относиться к первой ступени ракеты-носителя "Союз МС-28", падение которой было запланировано в специально отведенный район. Ведомство подчеркнуло, что пуск прошел штатно и рисков для населения нет.


"На местах работают представители ГК "Роскосмос" и экологи Казахстана и России. Проводятся измерения и отбор проб. По предварительным данным, вреда экологии не зафиксировано. "Союз МС-28" использует экологически безопасное топливо — керосин и жидкий кислород. Упавшие обломки радиационной, химической и биологической угроз не представляют", – говорится в сообщении ведомства.

27 ноября 2025 года с Байконура стартовала ракета‑носитель "Союз‑2.1а", которая отправила в космос корабль "Союз МС‑28" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
