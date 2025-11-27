#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
События

Корабль с ИИ и "детской мечтой" стартовал с Байконура

ракета Союз на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:17 Фото: Telegram/Роскосмос/Евгений Селезнёв
27 ноября 2025 года с Байконура стартовала ракета‑носитель "Союз‑2.1а", которая отправила в космос корабль "Союз МС‑28" с новым экипажем Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Пуск состоялся в 14:27:57 по времени Астаны. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошло штатно.

По данным "Роскосмоса", в экипаж "Союза МС-28" вошли участники 74-й длительной экспедиции на МКС. Для командира корабля, космонавта "Роскосмоса" Сергея Кудь-Сверчкова, этот полет стал вторым. Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс отправились в космос впервые.

экипаж Союза, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:17

Фото: Telegram/Роскосмос

В обитаемых отсеках корабля размещено более 125 кг грузов, доставляемых на МКС. Среди них – оборудование для продолжения научной программы, в том числе – программно-аппаратный комплекс с нейросетью ГигаЧат, разработанной Сбербанком.

"В рамках эксперимента искусственный интеллект станет помощником космонавтов и будет помогать им вести дневники и готовить отчеты"."Роскосмос"

На станции корабль ждет экипаж 73-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, а также астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи.

запущенный с Байконура Союз, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:17

Фото: Telegram/Роскосмос/Иван Тимошенко

"В ходе 74-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 242 суток запланирована обширная программа научно-прикладных исследований, кроме того, космонавты дважды выйдут в открытый космос", – добавили в "Роскосмосе".

Отмечается, что впервые в истории ракету украсили рисунками, нарисованными детьми с онкологическими заболеваниями. Свою космическую мечту на ней изобразили дети из 50 городов России и 14 стран мира. Сегодня, 27 ноября, более 50 детей приехали на старт, чтобы отправить свою "детскую мечту" в космос.

ракета Союз с детскими рисунками, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:17

Фото: Telegram/Роскосмос

11 сентября 2025 года с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
С Байконура стартовал космический корабль "Союз МС-26"
21:24, 11 сентября 2024
С Байконура стартовал космический корабль "Союз МС-26"
Ракета Победы стартовала с "Байконура" – видео с разных ракурсов
12:33, 08 апреля 2025
Ракета Победы стартовала с "Байконура" – видео с разных ракурсов
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
18:42, 21 марта 2024
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: