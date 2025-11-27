Корабль с ИИ и "детской мечтой" стартовал с Байконура
Пуск состоялся в 14:27:57 по времени Астаны. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошло штатно.
По данным "Роскосмоса", в экипаж "Союза МС-28" вошли участники 74-й длительной экспедиции на МКС. Для командира корабля, космонавта "Роскосмоса" Сергея Кудь-Сверчкова, этот полет стал вторым. Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс отправились в космос впервые.
Фото: Telegram/Роскосмос
В обитаемых отсеках корабля размещено более 125 кг грузов, доставляемых на МКС. Среди них – оборудование для продолжения научной программы, в том числе – программно-аппаратный комплекс с нейросетью ГигаЧат, разработанной Сбербанком.
"В рамках эксперимента искусственный интеллект станет помощником космонавтов и будет помогать им вести дневники и готовить отчеты"."Роскосмос"
На станции корабль ждет экипаж 73-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, а также астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи.
Фото: Telegram/Роскосмос/Иван Тимошенко
"В ходе 74-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 242 суток запланирована обширная программа научно-прикладных исследований, кроме того, космонавты дважды выйдут в открытый космос", – добавили в "Роскосмосе".
Отмечается, что впервые в истории ракету украсили рисунками, нарисованными детьми с онкологическими заболеваниями. Свою космическую мечту на ней изобразили дети из 50 городов России и 14 стран мира. Сегодня, 27 ноября, более 50 детей приехали на старт, чтобы отправить свою "детскую мечту" в космос.
Фото: Telegram/Роскосмос
