События

Двух пропавших в канун Нового года пенсионеров нашли в области Улытау

фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 15:22
2 января 2026 года в области Улытау успешно завершились поиски двух пропавших в канун Нового года мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, днем 31 декабря мужчины 1957 и 1959 г.р. выехали на тракторе из крестьянского хозяйства "Амантай" в направлении зимовки "Базыл". В пути у техники закончилось топливо, после чего они продолжили движение пешком в разных направлениях и заблудились.

В операции по поиску задействовали спецтехнику, личный состав и беспилотные летательные аппараты.

"Первый пропавший был найден 1 января в 7 километрах к западу от рудника "Жомарт". Он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Второй мужчина 2 января самостоятельно вышел к геологам в районе рудника "Жомарт" и был доставлен спасателями к зимовке "Базыл". Его состояние оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Атырауской области семья из четырех человек исчезла при загадочных обстоятельствах. Родственники не знают ни куда они уехали, ни цели поездки, а соцсети района полны тревожных предположений о возможном насильственном вывозе. Полиция думает, что семья могла направиться в южные регионы страны.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
