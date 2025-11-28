#АЭС в Казахстане
События

Вода дошла туда, где ее не было годами: в Туркестанской области "Найман" укрепили бетоном

канал Найман бетонируют в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 08:34 Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" завершил работы по бетонированию канала "Найман" в Ордабасинском районе области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК, в рамках проекта забетонирован участок протяженностью 17,6 км на канале "Найман", а также участок длиной 5,8 км на канале "Карой" и 1,7 км канала Р-1.

До конца года планируется завершить работы по строительству мостов и акведуков вдоль канала. Объект обеспечивает водой порядка 2000 га орошаемых земель Ордабасинского района, а также приусадебные участки районного центра и села Кажымукан. Проект по реконструкции канала "Найман" позволит увеличить площадь обеспечения поливной водой, а также сократить ее потери при транспортировке.

"До реконструкции объект представлял собой земляной канал, а его отдельные участки были покрыты камышом. Благодаря выполненным бетонным работам в прошедший вегетационный период вода по каналу "Найман" дошла до мест, куда очень давно не поступала", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Ранее сообщалось, что потребность в поливной воде в Туркестанской области возрастает с каждым годом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
