Аграрии Отырарского района получили воду
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал аграриям Отырарского района 34,35 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, фактически полито 8350 га земель. Также для обеспечения стабильного прохождения текущего поливного периода в Отырарском районе на 11 каналах проведена механизированная очистка участков длиной 47,9 км.
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Отремонтированы канал Алтанбекова и гидротехнические сооружения на нем, а также 14 единиц насосов и насосная станция "Кызылту".
Днями ранее в Туркестанской области предотвратили аварию на дамбе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript