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Аграрии Отырарского района получили воду

Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 20:15 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал аграриям Отырарского района 34,35 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, фактически полито 8350 га земель. Также для обеспечения стабильного прохождения текущего поливного периода в Отырарском районе на 11 каналах проведена механизированная очистка участков длиной 47,9 км.

Аграрии, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 20:15

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Отремонтированы канал Алтанбекова и гидротехнические сооружения на нем, а также 14 единиц насосов и насосная станция "Кызылту".

Днями ранее в Туркестанской области предотвратили аварию на дамбе.

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