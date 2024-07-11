Аграрии Отырарского района получили воду

Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области подал аграриям Отырарского района 34,35 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, фактически полито 8350 га земель. Также для обеспечения стабильного прохождения текущего поливного периода в Отырарском районе на 11 каналах проведена механизированная очистка участков длиной 47,9 км.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Отремонтированы канал Алтанбекова и гидротехнические сооружения на нем, а также 14 единиц насосов и насосная станция "Кызылту".

Днями ранее в Туркестанской области предотвратили аварию на дамбе.