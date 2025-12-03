#Казахстан в сравнении
События

Президент провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:35 Фото: akorda.kz
Глава государства 3 декабря 2025 года провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствование транспортно-транзитной сферы.

"Все страны уделяют особое внимание расширению своих транзитных возможностей. Нарастает конкуренция на глобальном уровне. На сегодняшний день грузоперевозки через территорию Казахстана осуществляются преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, доля грузовых авиаперевозок, то есть air cargo, будет расти с каждым годом. К 2040 году 20% грузовых авиаперевозок будут осуществляться по маршруту Азия – Европа. Нашей стране необходимо сформировать мультимодальный логистический каркас, объединяющий железные и автомобильные дороги, а также воздушный транспорт", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он призвал эффективно использовать географические преимущества страны.

"Казахстан находится на пересечении основных воздушных коридоров между Европой и Азией. Мы должны максимально эффективно и рационально использовать эти возможности. В Центральной Азии и на Южном Кавказе нарастает конкуренция за транзитные потоки. Вместе с тем разгорается борьба за инвестиции в транспортно-логистическую отрасль. Важно понимать, что если сегодня не будут предприняты смелые и решительные шаги, мы рискуем упустить наши возможности", – отметил президент.

Первостепенной задачей, по словам Токаева, является формирование полноценных авиахабов на базе ключевых аэропортов страны.

"Необходимо четко определить конкурентные преимущества каждой воздушной гавани и кардинально переформатировать рабочие процессы. Сегодня транзитный карго-трафик создает низкую добавленную стоимость. Как мы видим, в основном он ограничен дозаправкой и техническими стоянками без значимых операций по обработке и консолидации грузов. Имеющийся потенциал в полной мере не реализован из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Следует обеспечить эффективную деятельность специальных экономических зон. Льготные условия должны быть адаптированы под специализацию каждого хаба", – сказал он.

На совещании с докладами выступили министр транспорта Нурлан Сауранбаев, аким города Астаны Женис Касымбек, президент АО "Международный аэропорт Алматы" Косе Гокер. В обсуждении также приняли участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр энергетики Ерлан Аккенженов, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

Отметим, что на совещании президент анонсировал скорое появление в стране первой национальной грузовой авиакомпании.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
