#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
События

КГА сделал важное заявление для всех авиапассажиров Казахстана

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 23:05 Фото: Zakon.kz
В Казахстане 29 ноября завершены все работы по обновлению программного обеспечения на воздушных судах Airbus, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, обновление проводилось в соответствии с директивой Airbus от 28 ноября 2025 года.

"Выражаем благодарность всем пассажирам за проявленное понимание технической ситуации, регламент которой направлен исключительно на обеспечение безопасности полетов. Комитет гражданской авиации МТ РК, Авиационная администрация Казахстана, инженерно-технический состав авиакомпаний, а также аэропорты страны оперативно провели все необходимые работы, обеспечив бесперебойное функционирование всех авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности", – говорится в сообщении.

Вместе с тем группа компаний Air Astana уточнила, что инженеры полностью обновили программное обеспечение на 38 самолетах Airbus. После завершения работ авиакомпании возвращаются к действующему расписанию полетов.

Air Astana выразила благодарность инженерно-техническому составу за оперативность и профессионализм, подчеркнув, что безопасность полетов остается приоритетом.

Накануне казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов из-за необходимости обновления операционного программного обеспечения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Airbus выявил проблемы у самолетов A320
05:30, Сегодня
Airbus выявил проблемы у самолетов A320
Срочная корректировка ПО: казахстанцев вновь предупредили о задержках авиарейсов
23:38, 28 ноября 2025
Срочная корректировка ПО: казахстанцев вновь предупредили о задержках авиарейсов
МВД Казахстана сделало важное заявление
19:15, 10 ноября 2024
МВД Казахстана сделало важное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: