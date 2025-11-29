КГА сделал важное заявление для всех авиапассажиров Казахстана

В Казахстане 29 ноября завершены все работы по обновлению программного обеспечения на воздушных судах Airbus, сообщает Zakon.kz.

По информации КГА, обновление проводилось в соответствии с директивой Airbus от 28 ноября 2025 года.

"Выражаем благодарность всем пассажирам за проявленное понимание технической ситуации, регламент которой направлен исключительно на обеспечение безопасности полетов. Комитет гражданской авиации МТ РК, Авиационная администрация Казахстана, инженерно-технический состав авиакомпаний, а также аэропорты страны оперативно провели все необходимые работы, обеспечив бесперебойное функционирование всех авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности", – говорится в сообщении.

Вместе с тем группа компаний Air Astana уточнила, что инженеры полностью обновили программное обеспечение на 38 самолетах Airbus. После завершения работ авиакомпании возвращаются к действующему расписанию полетов.

Air Astana выразила благодарность инженерно-техническому составу за оперативность и профессионализм, подчеркнув, что безопасность полетов остается приоритетом.

Накануне казахстанцев предупредили о задержках авиарейсов из-за необходимости обновления операционного программного обеспечения.

