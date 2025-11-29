Год рабочих профессий задал новый стандарт: Алматы укрепляет роль колледжей

Объявленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева Год рабочих профессий подходит к завершению, однако заданный темп и импульс не только сохраняются, но и будут нарастать, сообщает Zakon.kz.

Для Алматы этот период стал отправной точкой обновления системы технического и профессионального образования (ТиПО): обозначены новые высокие стандарты качества, приоритеты и векторы развития колледжей как ключевого звена подготовки кадров для экономики города.

На базе Алматинского строительно-технического колледжа под председательством заместителя акима города Абзала Нукенова состоялось расширенное совещание по развитию системы ТиПО мегаполиса с участием руководства управления образования, колледжей, представителей прокуратуры, Департамента по обеспечению качества образования, Департамента полиции и Региональной палаты предпринимателей "Атамекен".

Фото: акимат Алматы Целью встречи стало закрепление результатов Года рабочих профессий и перевод достигнутых договоренностей в устойчивую практику: от обновления содержания подготовки специалистов до усиления безопасности и воспитательной работы в колледжах. Было подчеркнуто, что именно в системе ТиПО формируется профессиональный потенциал города, определяющий его конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

В начале заседания Абзал Нукенов подчеркнул значимую роль колледжей в подготовке востребованных специалистов для экономики города, остановился на текущем состоянии системы ТиПО и задачах, обозначенных президентом страны. Также он пожелал удачи команде, которая будет представлять Алматы на национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan, и отметил важность достойного участия города в данном соревновании.



Фото: акимат Алматы

Особое внимание было уделено реализации Концепции "Закон и порядок", формированию правовой культуры и правосознания среди молодежи, укреплению гражданских и ценностных ориентиров, защите прав несовершеннолетних и профилактике правонарушений среди подростков. В этой связи представители прокуратуры и полиции обозначили основные риски для безопасности студентов, меры прокурорского надзора и ответственность руководителей организаций ТиПО за соблюдение законодательства, рекомендуя усилить взаимодействие колледжей с ювенальной полицией, службами сопровождения и семьями "группы риска" и выстроить более системную профилактическую работу.



Фото: акимат Алматы

Департамент по обеспечению качества образования (ДКСО) представил итоги контрольно-надзорных мероприятий за 2025 год в отношении организаций ТиПО, обозначив проблемные направления и дальнейшие шаги по повышению качества образовательного процесса и соблюдению государственных стандартов. В блоке, посвященном партнерству бизнеса и образования, Региональная палата предпринимателей "Атамекен" озвучила предложения по расширению сотрудничества между колледжами и работодателями: развитие дуального обучения, участие бизнеса в обновлении материально-технической базы, адаптация образовательных программ под реальные запросы рынка труда и подготовка специалистов, готовых к требованиям современного производства и сферы услуг. Отдельно отмечено, что совместно с представителями бизнеса и Палатой предпринимателей "Атамекен" планируется создать специальный консультативный совет и уже с весны проводить мероприятия в формате хакатонов в сотрудничестве с местными предприятиями.

Фото: акимат Алматы