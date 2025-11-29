Минэнерго РК прокомментировало атаку на морской терминал КТК

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало атаку на морской терминал КТК, которая произошла ранним утром 29 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в районе порта Новороссийска были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

"Министерство энергетики подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", – говорится в сообщении ведомства.

В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан, заявили в Минэнерго.