События

Добивал топором: на 20 лет посадили медбрата, убившего пожилого врача из-за 5 млн тенге

зал суда, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:10 Фото: Zakon.kz
В Актобе 22 октября 2025 года огласили приговор по громкому делу об убийстве пожилого врача, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей. 34-летнего мужчину судили за убийство из корыстных побуждений и кражу в крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе суда Актюбинской области, установлено, что подсудимый работал в диализном центре медбратом. Он помогал 69-летнему врачу Абаю Айсагалиеву с настройкой телефона и банковских приложений, устанавливал ему пароли, знал о наличии на счетах крупных сумм денег.

"При выезде в Астану для лечения зрения потерпевший доверил подсудимому ключи от квартиры. Таким образом, зная, что он живет один, у подсудимого появилась мысль убить Айсагалиева и завладеть его денежными средствами. Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно важные органы удары ножом и кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике. Далее Ш., надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге", – сказано в сообщении.

В суде подсудимый вину признал частично.

Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 мая медбрат пришел к врачу домой, зарезал его, забрал из квартиры рюкзак, планшет, ноутбук и сотовый телефон убитого, позже снял с его банковского счета больше 5 млн тенге. После преступления он вернулся в квартиру, положил тело в морозильную камеру и дважды перевозил ее на нанятой "ГАЗели" сначала в гаражный кооператив, потом в подвал в старой части города. В суде подсудимый утверждал, что все это совершал, "как в тумане".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
